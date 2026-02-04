תיעוד: חיסול המחבל עלי רזאינה צילום: דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ תקפו מוקדם יותר היום (רביעי) וחיסלו את המחבל עלי רזאינה, ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה של הג'יהאד האסלאמי, בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש הלילה.

במסגרת תפקידו, היה המחבל אחראי על פריסת מחבלי ארגון הטרור ותכנית ההגנה של חטיבת צפון הרצועה בגא"פ והשתתף במועצה הצבאית של הארגון.

המחבל שחוסל צילום: דובר צה"ל

בנוסף, היה אמון על התיאום מול ארגון הטרור חמאס לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

לאורך המלחמה, רזיאנה פיקד על החזקת החטופים בשבי בצפון רצועת עזה ומאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף הוא פעל לשיקום תשתיות טרור.