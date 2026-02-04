צה"ל ושב"כ תקפו מוקדם יותר היום (רביעי) במרחב שאטי, וחיסלו את המחבל מחמד עצאם חסן הביל, ראש חולייה מארגון הטרור חמאס, זאת בתגובה להפרת ההסכם הלילה.

במסגרת חקירות בשב"כ, עלה כי המחבל רצח באכזריות את התצפיתנית, רב"ט נועה מרציאנו ז"ל בשבי חמאס. נועה נחטפה ממחנה נחל עוז בטבח הרצחני של ארגון הטרור ב-7 באוקטובר.

חיסולו של המחבל התאפשר בין היתר בזכות איסוף מידע מודיעיני שבוצע על ידי אוגדת עזה (143), אליה השתייכה נועה מרציאנו ז"ל.

תיעוד: חיסול המחבל עלי רזאינה צילום: דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ גם חיסלו, בתגובה להפרת הפסקת האש, את המחבל עלי רזאינה, ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה של הג'יהאד האסלאמי.

במסגרת תפקידו, היה המחבל אחראי על פריסת מחבלי ארגון הטרור ותכנית ההגנה של חטיבת צפון הרצועה בגא"פ והשתתף במועצה הצבאית של הארגון.

המחבל שחוסל צילום: דובר צה"ל

בנוסף, היה אמון על התיאום מול ארגון הטרור חמאס לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

לאורך המלחמה, רזיאנה פיקד על החזקת החטופים בשבי בצפון רצועת עזה ומאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף הוא פעל לשיקום תשתיות טרור.