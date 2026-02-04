סקר חדשות 13 שפורסם הערב (רביעי) מעלה כי לו היו הבחירות נערכות היום, היה גוש הקואליציה משיג 54 מנדטים, גוש האופוזיציה 51 והרשימה המשותפת 15 מנדטים.

הליכוד מקבל בסקר 26 מנדטים, מפלגתו של נפתלי בנט 22, הרשימה המשותפת 15, ש"ס 9, עוצמה יהודית 9, יש עתיד 8, הדמוקרטים 8, ישראל ביתנו 7, ישר! 6, יהדות התורה 6, מפלגת הציונות הדתית 4.

במצב זה מפלגות כחול-לבן והמילואימניקים לא עוברות את אחוז החסימה.

גם בתרחיש שבו רצות המפלגות הערביות בנפרד - גוש מפלגות הקואליציה משיג 56 מנדטים מול 55 לאופוזיציה. הסיעות הערביות יחד משיגות 9 מנדטים בלבד.