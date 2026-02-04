משבר? בני יהודה זכתה בגביע המדינה בכדורגל ארבע פעמים, כאשר השניים האחרונים היו ב-2017 וב-2019, כשמי שעמד בראשות הקבוצה היה איש העסקים ברק אברמוב, מי שעומד כיום בראשות המועדון מהבירה בית"ר ירושלים.

הערב (רביעי) רשמה בני יהודה מהליגה הלאומית הפתעה גדולה כשהדיחה את בית"ר ירושלים ואברמוב מגביע המדינה בכדורגל. הכתומים משכונת התקווה ניצחו את הירושלמים באצטדיונם הביתי, אצטדיון טדי שבבירה בשלב רבע גמר הגביע, בתוצאה 2:1 במה שמהווה סנסציה גדולה.

בית"ר עלתה לשחק בהרכב משני גם בשל חסרונו של הכוכב עומר אצילי הפצוע אך גם בכדי לשמור על השחקנים המובילים לקראת משחק העונה ביום שני הבא מול הפועל באר שבע, משחק ישיר על המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל.

בית"ר שנמצאת בתקופה לא טובה, שילמה את המחיר וביוקר כשנקלעה לפיגור מפתיע כבר בדקה ה-11 לאחר כיסוי הגנתי רע.

שחקני בית"ר לא הצליחו לפרוץ את הגנת בני יהודה ורגע לפני הירידה להפסקת המחצית, בדקה ה-39 ראו את בני יהודה עולים ליתרון בן שני שערים, עם 2:0 מפתיע במיוחד.

בית"ר הצליחה לצמק את התוצאה עם שער בדקה ה-59 שהפיח תקוות ב-28,000 אוהדי בית"ר ביציעים, אך עבירה מטופשת ללא כדור של שוער בית"ר, מיגל סילבה הפורטוגלי הביאה להרחקתו בכרטיס אדום ישיר וכשהיא בעשרה שחקנים לא הצליחה בית"ר להשוות כהרגלה בתוספת הזמן.

זה נגמר עם 2:1 לזכות בני יהודה מהמקום העשירי בליגה הלאומית, הליגה השניה בטיבה בישראל שמדיחה את זו שנאבקת על תואר האליפות בליגת העל, מי שהגיעה בעונה שעברה עד לגמר הגביע אך הפסידה להפועל באר שבע.

אחרי שתי תוצאות תיקו חלשות בליגת העל, בית"ר מודחת מהגביע על ידי קבוצה ממעמקי הליגה הלאומית ותגיע למשחק העונה מול הפועל באר שבע ביום שני הקרוב עם מצב רוח ירוד ובלי השוער הראשי. האם בית"ר תפסיד גם את תואר האליפות?