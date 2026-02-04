אייל ברקוביץ' ומוריה אסרף לא התאפקו וצחקו בתוכניתם ברשת 13 על החתן שהתמוטט השבוע לאחר חופתו בעקבות אירוע לבבי קשה.

ברקוביץ' ואסרף ראיינו חובש שהגיע לאירוע ובמהלך הראיון אמר המגיש: "אולי הוא הבין איזו טעות הוא עשה" והתחיל לצחוק. אסרף הצטרפה אליו.

משפחתו של החתן זעמה וגם ברשתות החברתיות הופיעו תגובות קשות להתנהגות המגישים.

אשתו הטרייה של החתן כתבה ברשת: "בושה שיש אנשים שחושבים שזה מצחיק. אייל ברקוביץ' תתבייש. החתן שלי מונשם מורדם ואנחנו קורעים שערי שמיים ומתמודדים עם ניסיון לא פשוט. הקב"ה עושה ניסים ונפלאות. במקום לגחך תפתח ספר תהילים ותקדיש לרפואתה. בושה. בושה שאני צריכה לצפות בזה בזמן שבעלי נלחם על החיים. ה' יעזור לך".