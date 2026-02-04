איגוד האופניים בישראל קיים הערב (רביעי) את ערב הגאלה השנתי לחברי האיגוד והמועדונים בכפר המכבייה.

במהלך הערב הוענקו גביעים לאנשים והעשייה שמחברים בין רוכבות, רוכבים ושותפים - ולחגוג יחד את הכוח של קהילות שמתאחדות ויחד מניעות את הענף. בין האנשים הרבים שקיבלו גביעים ופרסים על הישגיהם ועל החיבורים שהם עושים, היה גם אוהד בן עמי, שורד השבי ורוכב אופניים בעצמו שקיבל את מגן ההוקרה על שם גיא תימור ז"ל.

בן עמי קיבל את מגן ההוקרה על מסירותו הרבה וההסברה העולמית שקיים למען מדינת ישראל ולהשבת החטופים מאז שוחרר מהשבי, בארץ ובעולם.

תימור, שמגן ההוקרה נקרא על שמו, היה רוכב נבחרת ישראל וסגן אלוף ישראל באופני מסלול. לפני שנתיים, בינואר 2024, נדרס תימור למוות על ידי נהג שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה, כשזה דרס את תימור למוות בזמן שהוא נמלט משוטרים.

בערב הגאלה המסורתי נכחו בין היתר יו"ר איגוד האופניים בישראל עו"ד דפנה לנג, כפיר כהן מנכ"ל משרד התרבות והספורט, גילי לוסטיג מנכ"ל הוועד האולימפי, אהרון ליבוביץ מנכ"ל קרן סילבן אדמס, מורן בצר תייג מנכ"לית האיגוד היוצאת, עוז דודאי מנכ"ל האיגוד הנכנס, חברי הוועד המנהל של איגוד האופניים והוריו של גיא תימור ז"ל.

יו"ר איגוד האופניים בישראל, עו"ד דפנה לנג אמרה בערב: "שנת 2025 הייתה שנה מרגשת לענף האופניים, שנה של הישגים, צמיחה ודרך. שנה שבה צעירים וצעירות מוכשרים הזכירו לנו שהעתיד כבר כאן, והוא מהיר, נחוש ומלא תקווה. אבל מעל הכול, תמיד עמדה אהבה גדולה לאופניים, לספורט, לחינוך ולנתינה. זכיתי להיות חלק מהישגים מרגשים ופורצי דרך, לצד כאב מצמית, שריסק לי את הלב עם האובדן של חברי קהילה אהובים, בשבעה באוקטובר ועל הכביש. כאב שמלווה אותנו יום־יום, שעה־שעה, ונוכח גם כאן הערב, בלב שלנו".

אוהד בן עמי דיבר גם הוא במהלך האירוע כשאמר במעמד קבלת מגן ההוקרה: "זהו כבוד גדול עבורי לקבל פרס הנושא את שמו של גיא תימור ז"ל. כשנודע לי על זכיית הפרס הבנתי שהוא לא על הישגים, אלא על הדרך, דרכו של גיא".

בן עמי סיפר על החוויה שלו כרוכב אופניים לפני טבח השבעה באוקטובר. "עבורי אופניים הוא מקום של חופש. מדי שישי שבת רכבתי עם חברים מהקיבוץ בסינגלים של בארי, נהנים מהשקט שהטבע יודע לתת. גם היום אחרי כל מה שעברנו, ואני עברתי מאז 7.10, זהו לא מובן מאליו. הרגע הזה מזכיר לי פעם נוספת כמה ניתן לצמוח מקושי ולבחור בתקווה. ספורט הוא לא רק תחרות או תוצאה אלא קודם כל אנשים, איך אנחנו מתייחסים לאחר, איזה מין בני אדם אנחנו בוחרים להיות ברגעים הפשוטים והמאתגרים כאחד".