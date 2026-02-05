שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס בראיון לערוץ 7 בכנס מנהלי הציונות הדתית באילת, לדרישת בג"ץ מראש הממשלה להבהיר מדוע אינו מפטר את השר בן גביר.

"התרגלנו למציאות שבה בג"ץ מחליף את הממשלה, את הכנסת ועכשיו הוא מתיימר להחליף גם את העם. זה לא יקרה. לא נציית לפסק דין כזה", מצהיר סמוטריץ'.

לחוששים ממשבר חוקתי אומר השר כי המציאות הפוכה וכיום אנו בעיצומו של משבר חוקתי. "היום בית המשפט דורס את החוק, את הכנסת כרשות מחוקקת, דורס את הממשלה וסמכויותיה ופועל בניגוד לחוק". לדבריו הדרך לתיקון המשבר החוקתי הזה היא עמידה של הכנסת והממשלה על סמכויותיהן ועל שלהן, "ונסדיר מחדש את היחס בין הרשויות".

סמוטריץ' נדרש גם למאבק הרפתנים ברפורמת החלב שהוא מקדם וקובע כי הרפורמה היא "ניצחון של האזרחים בישראל".

"רפורמת החלב שלנו גם שומרת על הייצור המקומי ומחזקת אותו ושומרת על החקלאות. מי שאומר אחרת לא אומר אמת. היא כן פותחת את השוק לתחרות ומביאה בשורה גדולה מאוד של הורדת מחירים", קובע השר הרואה בריכוזיות הישראלית בתחום המזון ההלבשה וההנעלה ריכוזיות חסרת תקדים בהיקפה בין מדינות העולם המתוקן. "אנחנו חייבים שנתוני המקרו-כלכלה, הפנטסטיים שאנחנו מצליחים להביא יחלחלו לכיס של כל אזרח ואזרחית בישראל".

השר סמוטריץ' רואה באתגר זה את הדגל אותו הוא מוביל. "במשך שנתיים ניווטתי כלכלה בתקופת מלחמה. היו הרבה מאוד אתגרים והרבה מאוד כניסה של אזרחי ישראל מתחת לאלונקה כדי לממן את המלחמה היקרה הזו. ברוך ה', עם המון סיעתא דישמיא וכנראה החלטות נכונות שלנו, אנחנו מצליחים להביא את הכלכלה לפסגות פנטסטיות כשהשקל, הבורסה, ההייטק, ההשקעות הזרות ושוק התעסוקה מציגים נתוני מקרו יוצאים מהכלל, אבל זה לא מספיק. זה צריך לחלחל לכיס של כל אזרח בישראל ולכן בתקציב הזה אנחנו מורידים מיסים ומתחילים בפירוק מונופולים".

סמוטריץ' מדגיש כי הרפורמה אינה מתמקדת במגדלים אלא בתנובה, טרה ושטראוס שהם "שלושה מונופולים ששולטים יחד ב-85 אחוזים משוק החלב ועושקים את אזרחי ישראל".

באשר למפגינים והמוחים מציין השר סמוטריץ' כי מדובר בקמפיין שבו השקיעה תנובה מעל חמישה מיליון שקלים, "אין ספק שלאנשים מאוד נוח עם המצב הקיים. ברור שדברים הולכים להשתנות ואף אחד לא אוהב תחרות", הוא אומר ומגדיר את ההשקעה בהקמת רפת כיום כהשקעה שכמעט ואין בה סיכון כיום לנוכח המצב שבו לכל רפת יש מכסה ולתוצרת יש מחיר קבוע. "עכשיו יהיה צורך להתחרות, להתייעל ולעבוד קשה, כמו שעושים בכל כלכלת העולם. שווקים תחרותיים יהיו תמיד יעילים עם פריון גבוה ומחירים נמוכים".

סמוטריץ' מציין בדבריו את המשבר בו נמצאת החקלאות בישראל, ובעיניו התחרות היא תרופה ולא מחלה, שכן היא זו שתביא צעירים להיכנס לתחום זה מתוך הבנה שלא מדובר בתחום הנשלט על ידי מונופולים ולוביסטים ש"שומרים על עצמם". התחרות תביא לכך שצעירים יוכלו להיכנס לתחום החקלאות מתוך יוזמה, חדשנות ומקוריות.

עוד סבור השר כי יש לקצץ גם את הבירוקרטיה בתחום זה, בין אם מדובר ברשות מקרקעי ישראל ובין אם משרד החקלאות והמועצות ש"דואגות למספר אנשים מצומצם שנמצא בתוך המועדון הסגור הזה".

"אנחנו מעגנים כעת בחקיקה את זכויות החקלאים, את המכסות, את המחירים שיגנו עליהם אבל פותחים תחרות ומורידים מחירים. זה קריטי לאזרחי ישראל", קובע סמוטריץ'.

השר בצלאל סמוטריץ': נחזור להשמיד את חמאסוידאו: דוברות

סוגיה נוספת לה הוא מתייחס היא סוגיית האירועים סביב רצועת עזה, ומציין כי "תקופת ההמתנה היא התקופה המסוכנת ביותר. דיברו הרבה על מעבר לשלב ב' ואני חושב שהיינו צריכים לעבור לשלב ב' לפני שלושה חודשים. מדובר בשלב שמבוסס על הדרישה לפירוק חמאס ופירוז עזה. זו מטרת המלחמה המרכזית אחרי השבעה באוקטובר והטבח שביצעו בנו. בחודשי ההמתנה המרוויח היחידי הוא חמאס שמקבל משאיות תספוקת, מבסס את ההרתעה והשליטה שלו באוכלוסיה. אנחנו חייבים לתבוע אולטימאטום מהיר מחמאס, עם טווח זמן מאוד ברור, האם חמאס מתפרק מרצונו. אני לא מאמין שהדבר הזה יקרה, אבל הבטחנו לנשיא טראמפ לתת לו את ההזדמנות לממש זאת בדרך שלו. זה הצד השני של עסקת החטופים. אם לא, וככל הנראה לא, צה"ל קיבל מאיתנו את ההנחיות לכיבוש עזה והשמדת חמאס. המלחמה לא תוכל להיעצר דקה אחת לפני השמדה מוחלטת של חמאס".

משמעות הצלחת המהלך של טראמפ תהיה מסירת הנשק החמאס עד האחרון שבו. לדברי השר סמוטריץ' בסוגיה זו ישראל מתואמת עם הנשיא האמריקאי. עד אחרון הקלצ'ניקובים יימסר, כל תשתיות הטרור ומנהרות הטרור והבונקרים יטופלו וראשי חמאס יוגלו מרצועת עזה. "חמאס לא יהיה ברצועת עזה ביום שאחרי. האם זה יקרה כתוצאה מלחץ בינלאומי? הלוואי, אבל אם זה לא יקרה נעשה את זה מיוזמתנו".

"עמדתי היא", אומר שר האוצר, ש"בסוף נצטרך לכבוש את עזה, להישאר בה, ליישב אותה ביהודים, לעודד הגירה החוצה". לדבריו טבע האדם הוא לשכוח זוועות, ומשום כך אנחנו מצווים לא לשכוח את אשר עשה לנו עמלק, וכך גם במקרה זה. "הזיכרון חייב להיות חרוט לנו עמוק בראש כדי לוודא שאנחנו משמידים אותם ומשלימים את המשימה כדי שלעולם לא עוד".

במהלך הכנס נדרש השר סמוטריץ' להתייחסותו לסקרים שאינם מנבאים בהכרח טוב לעתיד מפלגתו. סמוטריץ' מצידו מבהיר כי אין בכוונתו לזלזל בסקרים, אך הוא יודע שב-25 השנים האחרונות לא הייתה הציונות הדתית בעמדת השפעה גדולה כל כך בסוגיות רבות כל כך ובהן התקדמות המלחמה, המצב המדיני של ישראל, הכלכלה, הבנייה ביהודה ושומרון בנגב ובגליל, בחינוך הציוני דתי ועוד. "אם אנחנו רוצים להמשיך ולהופיע את עולם הערכים הזה בעם שיראל אנחנו צריכים להיות גדולים וחזקים ומשמעותיים. אנחנו לומדים ובודקים כדי להבין למה זה לא ככה. יש דברים שאנחנו צריכים לעשות טוב יותר".

לכך מוסיף סמוטריץ' ציטוט מדבריו של אורי אורבך ז"ל שאמר 'אנחנו מצליחים יותר מדי'. לטעמו לעיתים החינוך להשתלבות ולקיחת אחריות על החברה בישראל מותירה תחושה שאין צורך במפלגה מגזרית, אך יש להפנים לטעמו שמפלגת הציונות הדתית היא "הכי פחות מגזרית שיש. זו מפלגה שדואגת לכך שעולם הערכים שלנו - עם ארץ ותורה - יוביל וינהיג את מדינת ישראל וישפיע בכל הזירות. אני מעריך ומקווה שנצליח", הוא אומר.

באשר לחיבורים פוליטיים כאלה ואחרים, משיב סמוטריץ' ומציין כי אנחנו עדיין רחוקים מהבחירות שלהערכתו יתקיימו במועדן. כעת המשימה היא העברת תקציב וסיומה של המלחמה, "ואז הקדנציה הזו תיזכר כנקודת מפנה בביטחון ישראל, בתפיסת הביטחון של ישראל, בכלכלה הישראלית, בזהות היהודית וברעכים של מדינת ישראל, ובתוך כך זכינו לפעול עם אל בתפקיד גדול מאוד. הציבוריות שלנו תרגיש את זה ותדע להיכנס לאוהל הרחב שלנו שיש בו מקום להכיל גוונים רבים".