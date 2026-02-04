סקר שערכה הרשות לזהות לאומית מלמד ש-80% מהישראלים חשים בשינוי בזהות שלהם בעקבות המלחמה, כך חשף יו"ר הרשות לזהות יהודית ניר אורבך, במהלך כנס מנהלי ובכירי המגזר של אשחר & more המתקיים באילת.

לדברי אורבך, "בשנתיים האחרונות התגלו הכוחות הבריאים בעם ישראל: אהבת הארץ, הלכידות החברתית, הערבות ההדדית וההתכנסות סביב הערכים באו לידי ביטוי אצל חיילנו. אחרי תקופה ארוכה שבה גורמים ניסו לנתק את עם ישראל מהשורש, המערכה האחרונה הוכיחה שעם ישראל מחובר מאי פעם. חטופים מסרו את נפשם כדי להידבק בשבי באמונת ישראל וקידשו שם שמיים, ועם ישראל מילא את בתי הכנסת".

הוא הוסיף כי "מעל 60% מוכנים לעשות צעד אקטיבי כדי לתת ביטוי לתחושות האלו. אנחנו דור של נשמות צמאות, משימת חיינו היא להושיט יד לאחינו ולאחיותינו".

לדבריו "לאחר מלחמות ישראל הלוחמים בחזית הובילו את בשיח הציבורי, שהשפיע גם על המערכות הצבאיות וגם על האזרחיות. מרוח זו נגזר הקוד האתי של צה"ל והמתקות וניכרה ההשפעה גם על תורת הלחימה של צה"ל. כעת הגיע תור דור הזהב של מלחמת התקומה, כעת תורם להכריע, לומר מה יהיו גבולות השיח, איך יראה צה"ל בשנים הקרובות".

"הציבור הישראלי נמצא במקום של קירוב וחיבור לבבות ולא בהרחקה. המשימה של הדור, לא פחות שהיא מוטלת על כתפי המשרתים, היא מוטלת לפתחם של מנהיגי הציבור. כעת תורם לעמוד בגודל השעה. ההערכות בתקופה הקרובה צריכה להיות מתוך ראיה ארוכה ומחברת ולא צרה ומצומצמת. הציבור הדתי הלאומי חייב להתלכד ולהתחבר, כל מי שרואה את עצמו חלק מהמגזר ושיש לו שורש אידאולוגי ברור, חייב לחפש את המאחד. הציבור מחפש חיבור ונמנע מפילוג", סיכם אורבך את דבריו.