בסיבוב הראשון של מפעל היורוקאפ האירופי העונה, מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה, התארחה הפועל ירושלים אצל קלוז' הרומנית וניצחה אותה בתוצאה 101:89, לא לפני שספגה ריצת 0:13 ברבע השלישי שהקשה עליה מאוד.

הערב (רביעי) שוב נפגשו השתיים במסגרת מפעל היורוקאפ האירופי, שוב התקשתה ירושלים אך שוב ניצחה כשגברה על קלוז' בתוצאה 104:114 בתום הארכה.

למעשה, הערב היה זה תורה של הקבוצה הישראלית לפתוח פער גדול בזכות רבע שלישי מעולה כשהובילה כבר ב-23 נקודות הפרש אך זו נמחקה לגמרי עם ריצת 14:0 של האורחים מרומניה שצימקה אט אט את ההפרש כולו ושלוש דקות לסיום הזמן החוקי התוצאה כבר עמדה על שיוויון בין השתיים.

ירושלים לא הצליחה למצוא פיתרון הגנתי לשחקני קלוז' והשתיים הלכו להארכה עם 96:96.

את ההארכה פתחה הפועל בבליץ עם 4 נקודות רצופות ומהירות של מי אם לא ג'ארד הארפר ולמרות שהרומנים עוד הצליחו לחזור ולהשוות, הדחיפה של הקהל הירושלמי המקומי היא שעזרה להפועל לנצח עם 104:114 והיא מבטיחה לעצמה את המקום הראשון בבית א' של היורוקאפ.

עם המקום הראשון בבית המוקדם, הפועל עולה לרבע גמר היורוקאפ ומבטיחה לעצמה על הדרך את יתרון הביתיות בפלייאוף עד חצי הגמר, כולל, לכל הפחות. בדרך לזכיה שניה ברציפות של קבוצה אדומה מישראל באליפות היורוקאפ ולנציגה ישראלית שלישית בעונה הבאה ביורוליג?