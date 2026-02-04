שלושה בני אדם נפצעו, אחד באורח אנוש ושניים קשה, מפיצוץ רכב על רקע פלילי בקרית ים. הפצוע באורח אנוש נפטר מפצעיו בבית החולים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירת הפיצוץ טיפלו בפצועים, בהם נער כבן 13, ופינו אותם לבית החולים רמב"ם בחיפה.

חובש רפואת חירום אבנר אוחיון והפראמדיק מוחמד חאזם סיפרו: "כשהגענו לזירה הייתה המולה רבה, ראינו את הרכב כשהוא מעלה עשן וסביבו שכבו 3 פצועים. גבר כבן 40, היה מחוסר הכרה, עם חבלה רב מערכתית קשה, העלנו אותו אל ניידת הטיפול הנמרץ ומיד התחלנו בפינוי דחוף לבית החולים כשמצבו אנוש תוך שאנו מבצעים בו פעולות החייאה.

נער כבן 13 היה בהכרה מלאה עם חבלות קשות, הרדמנו ונשמנו אותו. וגבר נוסף כבן 30, היה בהכרה מלאה גם עם עם חבלות קשות, פנינו את שניהם במהירות לבית החולים כשמצבם מוגדר קשה", הוסיפו.

המשטרה, שהגיעה לזירה, פתחה בחקירת האירוע.