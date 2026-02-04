עדיין כאן. ארבעה ימים עברו מאז נפגשו הפועל באר שבע ומכבי בני ריינה למשחק ביניהן. היה זה במסגרת ליגת העל בכדורגל, כאשר באר שבע ניצחה בקושי בחוץ אך עמדה במטרה כשניצלה תיקו של בית"ר בכדי לשוב חזרה אל המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל.

הערב (רביעי) נפגשו באר שבע ובני ריינה שוב, שוב במגרשה הביתי של ריינה, הפעם במסגרת שלב רבע גמר גביע המדינה בכדורגל, המפעל בו הכל יכול לקרות.

לפרקים ארוכים במשחק אכן נדמה היה שכמו בית"ר שהגיעה בעונה שעברה עד לגמר והודחה בהפתעה גדולה על ידי קבוצה מהליגה הלאומית הערב, גם מחזיקת הגביע מבירת הנגב עשויה למצוא את עצמה בחוץ כשזו נראתה חלשה ונרפית.

ואז הגיעה המחצית השניה.

בישול של דן ביטון לגנאח בדקה ה-54 פרץ את הסכר, זלאטנוביץ' הכפיל בדקה ה-79 ואלון תורג'מן דאג לסגור את הסיפור עם שער בתוספת הזמן.

זה נגמר עם 3:0 לזכות באר שבע שמנצחת פעם שניה ברציפות את ריינה בתוך 4 ימים ותגיע למשחק העונה במסגרת ליגת העל בכדורגל מול בית"ר ירושלים ביום שני הקרוב - במצב הפוך לגמרי ממנה, עם רוח גבית, עם חלום הדאבל על זכיה בגביע ובאליפות בעונה אחת עודנו בחיים.