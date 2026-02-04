הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב הצעת מחליטים לקביעת מיקומו של שדה התעופה הבינלאומי המשלים הראשון של ישראל, בציקלג שבנגב.

ההחלטה סוכמה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו בתום דיון שקיים עם שרת התחבורה מירי רגב, סגן השר אלמוג כהן, ממלאת מקום מנכ"לית משרד רה"מ ובכירים ממשרדי האוצר, התחבורה והביטחון.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר כי "הקמת שדה תעופה בינלאומי משלים בנגב היא החלטה כלכלית, לאומית ואסטרטגית מן המעלה הראשונה. זהו מהלך שמחבר בין חוסן ביטחוני לצמיחה כלכלית, בין פיתוח תשתיות מתקדמות לחיזוק הפריפריה הלכה למעשה. אנחנו משקיעים בנגב לא כסיסמה אלא כמדיניות. הקמת השדה בדרום לצד השדה בצפון הם הדרך לבנות עתיד ולבטל פערים בצורה אמיתית".

שרת התחבורה מירי רגב הוסיפה "זו החלטה היסטורית שמחזקת את שמי ישראל, את הכלכלה ואת הנגב. שדה תעופה בין-לאומי משלים בדרום הוא מנוע צמיחה אדיר, שייצר תעסוקה, יפתח הזדמנויות חדשות ויחבר את הנגב למרכזי הפעילות של ישראל והעולם, מהיום לא מדברים על פריפריה, אלא על מרכזי צמיחה. זו מדיניות של ביצוע ולא של דיבורים, אנחנו נערכים כבר עכשיו כדי ששדה התעופה המשלים יקום ויפעל בצורה היעילה, הבטוחה והמתקדמת ביותר".

סגן השר אלמוג כהן סיכם "פחות משבעה קילומטרים, מהיכן שנסעו הטנדרים הלבנים הארורים בטבח 7 באוקטובר - מדינת ישראל תקים שדה שיספק תעסוקה איכותית וחיונית להמשך שגשוגו של הנגב, שדה אשר יביא עימו אקו-סיסטם פורץ גבולות ומשנה מציאות. אני מאושר שאחרי עמל רב התוכנית קורמת עור וגידים- ולמרות הכל הנגב ימריא".