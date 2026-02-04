מאות ילדים ונערים, תלמידי מוסדות יהודיים מרחבי אירופה, השתתפו בחידון התנ"ך של אירופה לשנת תשפ"ו. לשלב הגמר, שנערך השבוע במינכן, העפילו כחמישים משתתפים משלוש עשרה מדינות שונות.

חידון התנ"ך, הנערך על ידי 'הסוכנות היהודית' ו'ועידת רבני אירופה', מתקיים זו השנה השנייה במתכונתו האירופית. ביוזמת ראש מטה נשיא הועידה ומנכ"ל הועידה, גדי גרוניך, הורחבה התוכנית השנה למדינות רבות נוספות והעלתה משמעותית את כמות המשתתפים וגיוונם.

את האירוע הנחה והוביל הרב אמיר אוסטשינסקי מרכז הפרויקט מטעם מטה הועידה במינכן. באירוע השתתפו רבה של מינכן, הרב שמואל אהרון ברודמן, אשר יחד עם אישי ציבור וצוות מורים ליהדות מרחבי גרמניה, הכריזו בתום יומיים של מבחן על שלושה בני נוער שזכו במקומות הראשונים: הארי קרזנר מלייפציג, קרן ליסובסקי מאוגסבורג ואליסה דובנוב מפירת נירנברג. הזוכים יגיעו לישראל לחידון התנ"ך העולמי.

בטקס מרשים שנערך בקהילה היהודית במינכן הוענקו פרסים לזוכים. 'ועידת רבני אירופה' העניקה סט ספרים לכל המשתתפים. הטקס התקיים בחסות ראש עיריית מינכן דיטר רייטר ונשיאת הקהילה היהודית במינכן ובוואריה עילית, ד"ר שרלוט קנובלוך. בטקס השתתפו: נציב הממשלה הפדרלית הגרמנית לחיים יהודיים ולמאבק באנטישמיות, ד"ר פליקס קליין וד"ר לודוויג שפנלה, הנציב לחיים יהודיים ולמאבק באנטישמיות של ממשלת בוואריה.

בברכה מיוחדת ששיגר נשיא הועידה הרב פנחס גולדשמידט הוא כותב: "כפי שלמדתם, התורה שבכתב היא אבן היסוד של חיינו, ובה נרקמה דרכו של עם ישראל לאורך הדורות. דמויות ההוד שבתנ"ך - האבות והאימהות הקדושים, הנביאים, המלכים וכלל העם - כולם פנו אל ה' בתפילה, בבקשה, בתחינה ובשירה".

"לימודכם המעמיק בספר הספרים של העם היהודי, עמלכם והתמדתכם הרבה מחברים אתכם אל שורשי האומה ואל תורתנו הקדושה. ואולם התורה שבכתב אינה שלמה ללא התורה שבעל-פה, שבה פירשו חכמינו את עומקה, רוחבה ומשמעותה לדורות. רק בזכות התורה שבעל-פה אנו יכולים להבין, לפרש ולחיות את דבר ה' בכל עת ובכל מקום", הוסיף הרב גולדשמידט.

הרב אמיר אוסטשינסקי אמר "זו הזדמנות אדירה לילדים רבים, שלצערנו אין להם תמיד הזדמנות לעסוק בלימוד מעמיק של התנ"ך בחיי היומיום. התחרות הזו מספקת לא רק מוטיבציה, אלא תוכנית לימודית מדהימה שמאפשרת ללמוד את התנ"ך בהיקף נרחב ובצורה נגישה וחווייתית".

ד"ר קנובלוך הוסיפה כי מינכן הפכה למרכז משמעותי לחיים היהודיים באירופה, והקהילה מאמצת בחום את המיזם המהווה מנוף לעתיד היהודי ביבשת. יו"ר הסוכנות היהודית דורון אלמוג ציין את פריצת הדרך ההיסטורית בשיתוף אלפי תלמידים בגרמניה ובאירופה כולה.