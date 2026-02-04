דנה כהן משלומית, שבעלה אביעד נהרג בשבעה באוקטובר במהלך קרב עם מחבלים ביישוב פרי-גן, הודיעה על אירוסיה עם עמיחי שטינמץ.

בהודעה שפרסמו בני הזוג הם פתחו בפסוק מספר ישעיהו: "לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע ה' להתפאר".

השניים כותבים: "מתוך כאב פתחנו לבנו לשפע נוסף. מודים לה' ושמחים להודיע על אירוסינו, ושולחים ברכת חיים לכל העם היקר שלנו. רפואה לשבורי הלב ולפצועי הגוף, ושהמר יהפוך למתוק. שנדע רק טוב ובשורות טובות".

אביעד כהן ז"ל נהרג בקרב בפרי-גן יחד עם ראובן שישפורטיש ז"ל כשכיתת הכוננות של שלומית יצאה לסייע לתושבי היישוב השכן. הוא הותיר אחריו את אשתו דנה, וששת ילדיהם: נועה, אוריה, מעיין, טוהר, דרור ואורי.