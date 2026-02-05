החרדים בלמו הלילה (חמישי) את התקדמות הדיונים על התקציב לאחר שסירבו להצביע במליאה על פיצול חוק ההסדרים, ודרשו התקדמות בחוק הגיוס כתנאי לתמיכתם.

בעקבות המשבר יצאה המליאה להפסקה, במהלכה נעשה בקואליציה ניסיון לנהל משא ומתן שיאפשר התקדמות, אך ללא הצלחה. לבסוף הוחלט לדחות את ההצבעה ליום שני.

כבר בשעות הצהריים העלו המפלגות החרדיות את דרישתן להתקדמות בחוק הגיוס כתנאי לתמיכה בפיצול ההסדרים. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ניסה להתערב ולפתור את המשבר, אך גם מעורבותו לא הביאה לפריצת דרך.

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, אמר בתגובה: "במשך כל היום וכל הלילה חברי הכנסת של יש עתיד נלחמו בועדות הכנסת על מנת לעכב את ההצבעה על הפיצולים מחוק ההסדרים. לפני מספר דקות, לאחר שבקואליציה הבינו שאנחנו מתכוונים להחזיק את המליאה פתוחה כל הלילה הם הסירו את ההצבעה מסדר היום".

עוד הוסיף: "לא נפסיק להיאבק נגד התקציב המושחת הזה ולמען הציבור העובד והמשרת".