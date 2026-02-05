1. שאפו ענק! אילו ניתן היה פרס נובל למהנדסי התודעה המעולים בתחומם, היה הפרס מוענק לעסקני ותקשורתני ומנהיגי הציבור החרדי ליטאי, שהצליחו להחדיר למוחם של מיליוני אזרחים בישראל, בסוג של הנדסת תודעה משופרת, את התפיסה שרק לימוד התורה הליטאי הוא-הוא לימוד התורה שאליו התכוונה תורת ישראל. הנדסת התודעה החדירה למוחם של בורים ועמי ארצות, כאילו רבנן קשישאי, בגילאים הנושקים למאה, המעודדים את נוער המגבעות להתחמק מיציאה לעזרת השם בגיבורים, הם-הם 'גדיילי התיירה' היחידים, שדעתם 'דעת תיירה', וכל השאר אינם מגיעים לקרסוליהם.

כך גם הינדסו ביטויים אחרים שנקבעו בתודעת הישראלים. כאילו 'בני הישיבות' הם רק אלה המשתמטים מצה"ל (בעוד שבני הישיבות המשרתים בצה"ל אינם באמת בני ישיבות). וכאילו 'עיילם התיירה' (עולם התורה, בליטאית מדוברת) הוא רק עולם התורה הליטאי, המשתמט, שלמענו רוקחים ביסמוט ונתניהו את חוק הפייק גיוס.

2.בפח המהונדס הזה, נפלו בתמימותם רבים וטובים. כך למשל כינתה ח"כית גלית דיסטל‑אטבריאן, ברוב בורותה המהדהדת, את 'עולם התורה' החרדי: "סיירת מטכ"ל של היהדות"; ובהזדמנויות נוספות האדירה את הלומדים הליטאים: "אני לא רק מודה לך, תלמיד חכם יקר, אני תלויה בך... בזכותך בלבד מתקיימת המדינה".

לא אותם גדולי ישראל האמיתיים, שעזבו הכל ב-7 באוקטובר ויצאו להגן בגופם על עם ישראל, ובהם תלמידי חכמים מובהקים מהמעלה הראשונה; לא בני הישיבות שסגרו את הגמרות -7 באוקטובר כדי לצאת אל קווי החזית ולהציל יהודים ממיתות משונות; ולא 'עולם התורה' האמיתי שיָלַד לנו את כל אלה. מהנדסי התודעה הליטאים, הצליחו לבלבל את ראשי המדינה, ח"כים בורים כמו דיסטל-אטבריאן, ושאר עמי ארצות מדאורייתא.

3. אבל לא כל העולם הרבני בישראל הלך שולל אחר מפעל ההנדסה הליטאי. יותר ויותר רבנים וסתם יהודים מבינים שמוליכים אותם שולל. כך למשל הגיב הרב עילאי עופרן, רבה של קבוצת יבנה ומראשי מכינה צבאית, על מפעל ההינדוס הליטאי. הנה דבריו:

"זפזפתי בטעות לרגע לתכנית אקטואליה שעסקה בחוק הפטור מגיוס. שלוש טעויות לשון, דווקא מפי מראיין ומרואיין שאינם חרדים, ממש שרפו לי את האוזניים:

א. לא 'גדולי ישראל'... אני מתקשה להתמוגג מגדולתם של מי שמובילים את ההשתמטות האכזרית כיום. מה גם שקשה להעריך גדולה של מי שלא חיבר שום ספר חשוב, לא שימש בתפקידים רבניים משמעותיים, לא מוכר כפוסק או שימש בהוראה. בואו נסכים פשוט על הביטוי 'הרבנים החרדים'.

ב. ⁠לא 'בני הישיבות'. יש בישראל עשרות אלפי בני ישיבות שמשרתים בנאמנות ובמסירות בסדיר ובמילואים ולא מעלים בדעתם לבקש פטור או להשתמט. חוק הטינופת שמקדמת הממשלה, עוסק רק בחלק מהישיבות בישראל. בואו נוותר על ה' הידיעה ונסכים על 'בחורי ישיבות חרדים'.

ג. ⁠לא 'עולם התורה'. זיהוי התורה המופלאה שלנו עם השתמטות ואטימות, חמדנות וגזענות, הוא חילול השם הכי גדול במאה ה-21. בואו נסכים על 'עולם התורה החרדי בישראל'".

4. קוראַי החרדים בוודאי יגיבו בחיוך מנצח ויפטירו בבוז: 'נוּ טוֹף... מה פתאום אתה מביא לנו רב ציוני? אבל לא תמצא יהודי חרדי שיחשוב כך'.

אז זהו, שיש גם כאלה. את חלקם אני שומע בשיחות שבארבע עיניים, בהן הם מביעים סלידה עמוקה מפשע ההשתמטות-בשם-התורה. הם גם מסתייגים עד לזרא מן ההשתלטות הסמי-כוחנית על כלל הציבור החרדי, של ה'השקופע' הליטאית הגלותית, המתבדלת, שאינה רואה מצווה כלשהי בהטיית השכם לטובת עצם קיומה הפיזי של האומה, ומעמידה את עצם הקיום הפיזי רק על 'תיירה מגנא ומצלא'.

אחד ממבקרי הדורסנות הליטאית, הוא הרב שניאור רוכברגר, מזכ"ל תנועת הנוער החרדית 'אחווה' שפירסם מאמר ארוך ומנומק בחתימתו בכתב העת החרדי האינטרנטי הדעתני 'צריך עיון', תחת הכותרת שקוראת לשיחרור החרדים מלפיתת החנק הליטאית: 'לחזור אל השורשים: אל טרום המהפכה הליטאית'.

לא נוכל אפילו לא לתמצת את המאמר הארוך ומאיר העיניים, המכיל למעלה מ-3,000 מילה (פי 4 מהיקפו של טור זה), ולכן נסתפק בכותרת המשנה שלו המסתייגת מהעמדת הקיום היהודי על 'תיירה' בלבד ומכנה 'השקופע' זו כבורות: "המשבר הנוכחי אינו נובע משנאת חרדים חיצונית, אלא מתהליכים פנימיים שהובילו לניתוק של החרדים מהמציאות. הגיע הזמן שהמגזר החסידי ישוב אל גישת החסידות המקורית שנוסדה על ידי הבעל־שם־טוב הקדוש, והמגזר הספרדי יחדש את דרך החיים המתונה של בני עדות המזרח. רק כך נוכל למצוא פתרונות לאתגרים העומדים בפני הציבור החרדי כיום". מאמר מרתק, פורץ דרך, שבוחל בדורסנות הליטאית (חפשו ברשת 'צריך עיון') וטוען שהחסידים והש"ס'ניקים חייבים להיפרד מלפיתת החנק הליטאית, שאינה מובילה אלא לקריסה כפולה - של המדינה כולה ושל עולם התורה שיתרסק לתוך עצמו תוך התנפצות מהדהדת על סלע המציאות.

5. ולמה כל כך חשוב להתנתק מן הפטרונות הליטאית? ו'תיירה' מה יהא עליה?

מסתבר שזה סוּפּר חשוב. מפני שהמשך הלפיתה הזו עלול להביא מוות בכנפיו. על פי תחזיות המוסכמות על מרבית מכוני המחקר הסטטיסטיים, אמורה מדינת ישראל להגיע לשנת 2050 כש-25% מאוכלוסייתה חרדים, שמהווים 40% ממחזור הגיוס הפוטנציאלי. אם אלה ימשיכו להשתמט, כמיטב ההשקופע, שאותה אישרו רבנים ליטאים בכירים בהקלטות סתר, הרי שבעוד 24 שנה יצנח שיעור המתגייסים מ-61% בחברה היהודית כיום, ל-45% בלבד.

ולא נדון כאן בתחזית הכלכלית ל-2050, כשרמת ההון האנושי הכללי תשונמך, בהיעדר לימודי ליבה לחרדים, ושיעור זכאי הבגרות יצנח ל-61%, מה שיגרום לכלכלה הישראלית אובדן של 10% מהתוצר, כ-160 מיליארד שקל. גם תשלומי המסים יקטנו וייווצר צורך בהעלאת חדה של המיסוי או קיצוץ דראסטי בשירותים לציבור. המסקנות העולות מן התחזית השחורה (תרתי משמע) הזו, המאחדת את כל מכוני המחקר הסטטיסטי מחזיקים בה, היא שהמדינה לא תוכל להגן על עצמה ביטחונית, ותתפרק חברתית.

6. במלים אחרות וחדות כתער: החרדיות הליטאית, ששולטת בכיפה החרדית, היא יצירה גלותית שאינה מותאמת לחיים בני זמננו במדינה מוקפת אויבים אכזריים. אין לה מענה לאף אחד מהכשלים שהיא יוצרת, זולת 'תיירה'. עכשיו כבר ברור שהחרדיות הגלותית נותרה תקועה בעבר, ואם חלילה תוסיף בלפיתתה את הציבור החרדי בכללותו, היא עלולה להפוך חלילה גם את מדינת ישראל שנואת נפשה לנחלת העבר, היל"ת.