לאחר יותר משנתיים של לחימה, שבמהלכן ישראל חיסלה את ראשי ארגוני הטרור בעזה ובלבנון ואת הצמרת הביטחונית באיראן, הוחלט באגף המבצעים להגדיל באופן משמעותי את היחידה המטכ"לית לאבטחת בכירים, אשר אחראית על אבטחת קצינים בכירים בצה"ל ומשלחות צבאיות בחו"ל, כך חשף הכתב דורון קדוש בגלי צה"ל.

אחד קצינים הבכירים שפיקדו על המלחמה הגדיר את הצורך ואמר "מילאנו את סוללת הנקמה של אויבינו למאה שנה קדימה".

היחידה, שבפועל עד כה הייתה קטנה יחסית ונתמכה בעיקר במאבטחים בשירות קבע ומערך מילואים, צפויה כעת להתרחב באופן משמעותי ומפקדה יועלה לדרגת אל"מ.

החלטה זו מגיעה לאור העלייה המהירה ברמת האיום על קצינים בכירים וחשש מניסיונות נקמה מצד איראן וארגוני טרור. במסגרת השדרוג, יגויסו מאבטחים בשירות סדיר, ובקרוב יצטרפו גם מחזורי סדיר ראשונים.

על פי הערכות, מספר הקצינים המאובטחים יגדל, חלקם גם לאחר שחרורם מצה"ל.