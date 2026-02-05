שלושה גברים נורו למוות הבוקר (חמישי) ברכב ביישוב סוועאד חמירה ליד שפרעם. מותם של שניים נקבע במקום והשלישי מת במהלך פעולות ההחייאה של צוותי מד"א. מתחילת השנה נרצחו 35 בני אדם מאלימות בחברה הערבית.

הפראמדיק אנואר כעביה והחובש מוסטפא שחאדה סיפרו: "הגענו למקום וראינו שלושה גברים שוכבים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופם. שני גברים כבני 30 היו עם פציעות קשות מאוד ולאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותם. במקביל צוות נוסף החל בביצוע פעולות החייאה בגבר כבן 50, העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו אנוש".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לרצח ואמר "33 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. זו לא 'סטטיסטיקה של המגזר', זאת טרגדיה ישראלית כואבת. הגיע הזמן להתעורר. הדם שנשפך ברחובות החברה הערבית הוא דם של אזרחי המדינה, והפשיעה המשתוללת היא סכנה ברורה ומיידית לביטחון החברה הישראלית כולה.

זהו מצב חירום לאומי האלימות הזאת לא תיעצר בגבולות כפר כזה או אחר - היא מחלה שמכרסמת ביסודות של כולנו. מערכת אכיפת החוק והדרג המדיני חייבים לשלב ידיים. את המחלוקות יש להשאיר למשרדים בירושלים. השטח זקוק לפתרונות בחקיקה ואכיפה", דברי הרצוג.