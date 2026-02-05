הסקר השנתי של ארגון גשר שערך מכון "לזר מחקרים" מעלה תמונה מטרידה של המתחים החברה הישראלית, עם פערים הולכים וגדלים בין הימין לשמאל.

המתח הפוליטי, שעומד בראש כמתח המרכזי בחברה הישראלית לשנה השנייה ברציפות, מושך 45% מהמשיבים, ומזוהה כגורם המרכזי המעמיק את הקרע בין חלקי העם.

המתח הדתי בין חילונים לחרדים עלה למקום השני (31%) בעוד המתח הלאומי בין יהודים לערבים ירד באופן משמעותי והטריד רק 18% מהמשיבים.

כאשר שואלים את הציבור מיהו האחראי הראשי למתח בין ימין ושמאל, רואים בסקר אשם מרכזי. 61% מהציבור תולים את האשמה בפוליטקאים וקידום האינטרסים הפוליטים. אחריהם, במידה שווה - הרפורמה המשפטית והתקשורת והרשתות החברתיות (52% לכל נושא).

כאשר בוחנים את הסיבה המרכזית לשני המתחים הנוספים - רואים כי הסיבה המרכזית למתח בין החרדים לחילונים היא חוק הגיוס עם 70% והסיבה המרכזית למתח בין הציבור היהודי לציבור הערבי - הוא אירועי ה-7 באוקטובר עם 63%.

כאשר בוחנים את כלל החברה הישראלית ואת גורמי המתח המרכזיים שמייצרים את השסע העמוק לאורך החברה הישראלית כולה, מי שמוביל בפער גדול הוא חוק הגיוס עם 28%, אחריו, דמותו השנויה במחלוקת של ראש הממשלה נתניהו עם 17%, ואחריהם, התנהלות היועמ"שית ומערכת המשפט עם 14%.

הציבור הישראלי סבור כי בשנה החולפת (2025) מצבה החברתי של ישראל התדרדר לעומת השנה שלפניה. 55% סבורים כי המצב החברתי התדרדר, לעומת 15% בלבד שחושבים שמצבנו השתפר (24% ללא שינוי)

גם בשאלה הזאת, רואים בבירור את השפעת העמדה הפוליטית, כאשר 90% ממצביעי גוש השמאל סבורים כי בשנה האחרונה המצב התדרדר או התדרדר מאוד, לעומת מצביעי ימין אשר מרביתם השיבו כי המצב החברתי לא השתנה (35%).

גם כאשר מסתכלים אל עבר עתיד החברה הישראלית, הסקר מציג תוצאות מדאיגות. על פי הסקר הציבור הישראלי (56%) סבור כי כל המתחים הנוכחיים אותו השסע רק ילכו ויחריפו בשנים הקרובות.

הסקר גם בחן את השאלה מה יכול לאחות את הקרע בעם. לשאלה האם פתרון נושא חוק הגיוס וסוגיית השיוויון ימתן את הקרע - נראה כי ישנה הסכמה רחבה בעם כי הסדרת הנושא עשויה למתן את הקרע ולהוריד את הלהבות 53% מהציבור הישראלי סבור כך ו-61% מהציבור כאשר מורידים את הציבור החרדי.

הנקודה השנייה שנבחנה היא האם סיום משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי למתן את הקרע? על פי רוב המשיבים (49%) סיום משפטו (תהא התוצאה אשר תהא) לא יוריד את גובה הלהבות, ורק 37% סבורים שסיום משפטו ייאחה את הקרע.

אילן גאל דור, מנכ"ל ארגון גשר, אמר כי "מדד המתחים של השנה מציג תמונה מאתגרת של מצב החברה הישראלית, בה הפערים בין חלקי העם הולכים ומעמיקים, ובה הפוליטיקה משפיעה יותר מכל על מצב החברה. על פי הסקר, הזירה הפוליטית הפכה למעשה לגורם המרכזי שמזין ומעצים את רוב השסעים והמתחים.

נתון זה אמנם אינו פשוט, אך דווקא ההבנה הזו מעוררת בנו גם אופטימיות שכן, כאשר מבינים היכן טמונה הבעיה, אפשר גם להתחיל לטפל בה. אבל לפני הכול אני שואב אופטימיות מהחברה הישראלית, ומהאזרח הישראלי. יש לנו חברה ישראלית איתנה, שמבינה את גודל האתגר ורוצה לצמצם את המתחים ולשקם את האמון. לקראת שנת בחירות, בה קצב האש הפוליטי צפוי לעלות והסכנה להחרפת הקרע תגדל, האחריות מוטלת על כולנו לפעול אחרת".