אשה חסידית שטסה עם בעלה מפראג ללונדון עברה חוויה משפילה בביקורת הדרכונים בשדה התעופה בבירת צ'כיה: איש ביטחון דרש ממנה להסיר את כיסוי הראש, ולמרות שהסבירה שמדובר בכיסוי ראש דתי - סירב לוותר וצרח עליה לעיני הנוסעים.

האירוע התרחש ביום שני לפנות בוקר. הזוג הגיע לטיסת חברת ריינאייר לשדה התעופה סטנסטד שבאנגליה. הבעל, בעל דרכון אירופי, עבר בנתיב לאזרחי האיחוד ללא בעיות. אשתו, המחזיקה בדרכון בריטי בלבד, הופנתה לנתיב לבעלי דרכונים מחוץ לאיחוד.

"קודם הוא אמר לי להוציא את היד מהכיס, אחר כך צרח שאני נשענת על השולחן שלו - 'זה לא בר'", סיפרה האשה לאתר החרדי 'בחדרי חרדים'.

"אחר כך הוא הסתכל על הדרכון ואמר לי להוריד את הכובע מהראש. עניתי שאסור לי. הוא אמר שוב 'תורידי את זה'. אמרתי שאני יהודייה דתייה ואני לא יכולה להוריד את זה".

איש הביטחון לא נרתע והמשיך לצרוח. "כל כך פחדתי שיעצרו אותי שפשוט הורדתי את זה", אמרה. "הוא אמר שזה בסדר ונתן לי לעבור. אמרתי לו שזה מוריד את המורל מה שהוא גרם לי לעשות. הוא הסתכל עליי בקרירות, לא אמר מילה והתעלם ממני".