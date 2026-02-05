ד"ר עבד סמארה, מנהל מחלקת טיפול נמרץ לב בבית חולים השרון לשעבר, תובע 80 אלף שקלים והתנצלות פומבית מהעיתונאי ינון מגל בטענה כי הוציא את דיבתו וגרם לכך שנאלץ לעזוב את עבודתו.

בתביעה נטען כי קרוב לשבועיים אחרי השבעה באוקטובר פרסם העיתונאי ברשתות החברתיות צילום מסך מחשבון הפייסבוק של סמארה וכתב: "זה דר עבד סמארה מנהל טיפול נמרץ לב מבית חולים השרון. אתמול הוא החליף את תמונת הפרופיל שלו לדגל החמאס מתסיס ומדבר על 'יום הדין' של המוסלמים".

הפוסט עורר סערה ציבורית וגרם להשעיית סמארה מעבודתו ובהמשך לעזיבתו את בית החולים אחרי 15 שנים בהן עבד בו.

סמארה טוען כי הדברים שפרסם מגל שקריים. לטענתו הפרסום לא כלל דגל חמאס וגם לא דברי הסתה - אלא ציטוט דתי מוסלמי - כמו בפוסטים אחרים שהעלה. "אין זו הפעם הראשונה בה התובע מפרסם דברי דת, שכן רגיל הוא לפרסם דברי דת בדף הפייסבוק שלו. עובדה כי אותו דגל שבפרסום, שגרם למהומה, הועלה על ידו מפוסט קודם אשר פרסם בעבר ולא מדובר בדגל אשר נוצר על ידו ו/או עוצב על ידו לצרכי תמיכה בארגון כזה או אחר כלל וכלל", נטען בתביעה.

הרופא הערבי מציין שהסערה ברשתות גרמה לאשתו להיעדר מהעבודה מחשש שיפגעו בה וגם ילדיו סבלו מהתנכלויות.

לפי שעה עדיין לא הוגש כתב הגנה.