הרב אביגדור חיות, ששכל את בנו הבכור ידידיה ז"ל באסון מירון, חגג הבוקר את הנחת התפילין לבנו לרגל הבר מצווה.

הטקס התקיים בבית מדרשו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

לפני כשנתיים זכתה משפחת חיות לחבוק בן חדש, כשנה לאחר האסון הקשה. בראיון ל-FM103 לאחר הלידה אמר הרב חיות: "זה מרגש מאוד, שמחה ענקית. בשבילנו זו לא סגירת מעגל, אבל זה כן נותן לנו את היעד שהצבנו לעצמנו - להמשיך בחיים".

הרב חיות עצמו נפצע קשה באסון מירון, ולאחר מכן הדהים את שומעיו באמונתו: "אותי פינו במצב בינוני-קשה, וחמש דקות אחר כך הגעתי לבית החולים בלי נשימה. אני חי כנגד כל הסיכויים. הבנתי שהקב"ה שלח לי תפקיד".

עוד הוסיף: "אין דבר כזה להתאושש, יש להמשיך את החיים עם הדבר הזה. מנסים, בכוח האמונה החזקה, לחיות עם זה. זה חיים אחרים לגמרי".