משרד הביטחון, במסגרת מאמצי צה"ל לשדרג את יכולותיו הטכנולוגיות והמבצעיות, חתם על עסקה עם חברת אלביט מערכות לשילוב מערכות ישראליות מתקדמות במסוק ה-CH-53K "פרא".

ההסכם, בהיקף של 400 מיליון ש"ח, כולל את השילוב של מערכות שליטה ובקרה, מערכות אוויוניקה, לוחמה אלקטרונית, התרעה והגנה מתקדמת נגד טילים (DIRCM) ב-12 המסוקים החדשים, אשר צפויים להחליף את מסוקי היסעור הוותיקים.

המסוקים, שנרכשו במסגרת עסקת מכירה צבאית עם ממשלת ארה"ב, מיוצרים על ידי חברת לוקהיד מרטין-סיקורסקי ונמצאים בתהליך הרכבה בארה"ב. לאחר השלמת הרכבתם, הם יועברו להליכי התקנה וייצור ייעודיים לצה"ל, המותאמים לכל הצרכים המבצעיים של חיל האוויר הישראלי.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ציין כי העסקה הזו מהווה צעד משמעותי בהבטחת העליונות המבצעית של חיל האוויר לשנים קדימה ומחזקת את היכולת של צה"ל להתמודד עם אתגרי הלחימה של מדינת ישראל. "שילוב מערכות ישראליות מתקדמות במסוק התובלה המוביל בעולם מבטיח התאמה מלאה לאתגרי הלחימה של מדינת ישראל," אמר.

מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, הוסיף כי פרויקט זה הוא חלק מהתוכנית הרב-שנתית שמשרד הביטחון מקדם יחד עם צה"ל, לרכוש טייסות קרב, מסוקים, מתדלקים וחימושים שייעצבו את בניין הכוח של צה"ל לעשור הקרוב.