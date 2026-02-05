אסון באלעד: יצחק חמדי ז"ל, בן 18.5, תלמיד ישיבת ראשית חכמה, נהרג הלילה (חמישי) בתאונת דרכים חזיתית בכביש 4711 בכניסה לאלעד.

חמדי חולץ מרכבו במצב אנוש ומחוסר הכרה. למרות מאמצי החייאה ממושכים שבוצעו בדרכו לבית החולים, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

ברכב השני נסעה משפחה שכל חבריה נפצעו: גבר בן 25 נפצע קשה עם חבלות בבטן ובגפיים, ואישה בת 25 נפצעה באורח בינוני. עמם היו שני ילדיהם - פעוט בן 3 שנחבל בראשו ומצבו בינוני, ותינוקת בת שנה שמצבה קל.

כוחות מד"א שהגיעו לזירה סמוך לשעה 01:33 תיארו "שני כלי רכב מעוכים" ונאלצו לחלץ את הפצועים מתוך ההריסות. הפצועים פונו לבתי החולים בילינסון ושיבא.

מהקהילה הדתית באלעד נמסר כי היא "משתתפת בצערה של חברי הקהילה חיים ושירלי חמדי בפטירת בנם בטרם עת בתאונת הדרכים אמש יצחק חמדי ז"ל, תלמיד ישיבת ראשית חכמה. מן השמיים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד".

משטרת ישראל פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.