לראשונה בתולדות החסידות, קבוצה של עשרות אברכים מחסידות סאטמר יוצאת מגבולות בני ברק, ומקימה קהילה בהר יונה שבנוף הגליל.

המהלך המאורגן, בראשות ראש הישיבה הרב חיים צבי מייזליש, מסמן תפנית במדיניות ההתיישבות של אחת החסידויות הגדולות בישראל.

בכנס שנערך לאחרונה הציג הרב מייזליש את המהלך בפני המשתתפים. הרב התייחס לאתגר שביציאה ממעגלי המגורים הוותיקים, אך הדגיש את הפוטנציאל שטמון במעבר.

"אף שהריחוק הפיזי ממרכזי הקהילה מלווה בקושי טבעי, יש בו גם פוטנציאל לבניית חיים מאוזנים יותר, לחיזוק שלום הבית ולהקמת משפחות מתוך יישוב הדעת".

הרב אברהם יהושע יוזשף, מנכ"ל המוסדות, הבהיר כי מדובר במהלך מתוכנן ולא ביוזמה פרטית. לדבריו, תכנון מוסדות החינוך נמצא בשלבים מתקדמים, ובמקביל פועלים להקמת בית כנסת שישמש מוקד לקהילה.

למשתתפים הוצגו גם פרטי הדיור: דירות בקו ראשון לנוף, ברמת בנייה גבוהה, עם צפי אכלוס בתוך כ-14 חודשים - חלופה נגישה יותר בהשוואה לפרויקטים במרכזי הערים החרדיות.

הרב אליעזר בילר, היזם מאחורי הפרויקט, ציין: "המטרה היא יצירת תשתית שלמה לחיים קהילתיים, עם חינוך, רוח וחוסן משפחתי, בדרך שמתאימה לציבור החסידי ולערכיו".

הקהילה החדשה מצטרפת לחסידויות נוספות שכבר התבססו בעיר, ביניהן תולדות אברהם יצחק, ומסמנת מגמה מתרחבת במפת המגורים של הציבור החסידי בישראל.