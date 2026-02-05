המלחין החרדי הוותיק הרב הלל פלאי תקף הבוקר (חמישי) את מה שהוא מכנה התדרדרות המוזיקה בחתונות החרדיות.

"האירועים הפכו לדיסקוטק של מופרעות", אמר פלאי בראיון לרדיו 'קול חי', "חתונה הפכה לסיוט. אנשים מחכים שהמוזיקה תיגמר כדי לברוח הביתה".

עוד אמר: "עדיף כבר שישירו על תפוזים מאשר שיהפכו פסוקים לצחוק".

לדבריו, "אפילו בציבור הכללי מעדיפים את הניגונים היהודיים המקוריים על החיקויים הזולים".

הביקורת של פלאי מגיעה על רקע חדירה הולכת וגוברת של סגנונות מוזיקה חילוניים לאירועים חרדיים - מוזיקה אלקטרונית, פופ ואף ראפ.

השירים אמנם עוברים 'גיור' ומקבלים מילים מהמקורות, אך הלחנים והמקצבים נשארים זרים.

בשנים האחרונות מופצים יותר ויותר ברשתות החברתיות תיעודים רבים של זמרים חרדים המבצעים שירים לועזיים וישראליים עם מילים 'נקיות' בחתונות חרדיות.