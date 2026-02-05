ח"כ עמית הלוי: אסור לתת קרקע לאיש העסקים תומך החמאס צילום: ערוץ 7

ההורים השכולים רובי חן, אייל ולדמן ויזהר שי פנו לעיריית ירושלים ודרשו שהוועדה המחוזית לתכנון הבנייה לא תאשר בשבוע הבא הענקת קרקע מול העיר העתיקה לאיש העסקים הערבי בשאר-אל מסרי לצורך בניית מלון.

"בימים אלו עומדת תביעת ענק בארה"ב של 200 משפחות נרצחי 7 באוקטובר נגד אל-מסרי על כך שלכאורה מימן את חמאס ואיפשר לו להשתמש במתקנים שבבעלותו בעזה - בית מלון על חוף הים ושטח תעשייתי בסמוך לגבול עם ישראל. בנכסיו היו מנהרות אסטרטגיות של חמאס ומפקדה של כוח הקומנדו הימי ונכסים אסטרטגיים נוספים ששימשו את חמאס לטבוח בילדינו ולהרוג בחיילינו", הדגישו ההורים.

ח"כ עמית הלוי פנה בנושא גם לראש השב"כ. "לא יעלה על הדעת שבשאר אל-מסרי שתמך בחמאס ומלונותיו שימשו בסיס לטרור החמאסי, יקבל ממדינת ישראל קרקע בלב ירושלים, מול הר הבית, לבניית מלונות ובתי יוקרה. אין חרפה מוסרית גדולה מזו וזה לא יקרה. פניתי אתמול לראש השב"כ וליו"ר הוועדה המחוזית בירושלים שירה תלמי בבאי כדי להסיר את הנושא לאלתר מסדר יומה של הוועדה".

הלוי הוסיף "אני מחזק את ידם של המשפחות השכולות ובפרט את יזהר שי, רובי רוקח ואייל ולדמן, ההורים של ירון, איתו ודניאל הי"ד. הם תבעו את בשאר אל מסרי בארה"ב על כך שבתי המלון ומבני התעשייה שלו שימשו הסוואה לרשת מנהרות ומפקדות של חמאס, שנבנו מתחת למבנים אלו. בכתב התביעה הוצגו ראיות רבות על הקשר הממשי בין נכסיו של אל-מסרי לתשתית הרצחנית והברברית של חמאס, שהביאה לרצח ההמוני של בנינו וחיילינו.

לחשוב שהאיש הזה שמלון שלו שימש בסיס למסעות הרצח "טופאן אל-אקצא" יקבל ממדינת ישראל קרקע להקמת מלון מול הר הבית - היא בלתי נתפסת. ואני בטוח שראש הממשלה וראש העיר ינחו להסיר את החרפה הזו מסדר היום של הוועדה ומהמרחב הציבורי שלנו בכלל", סיכם.