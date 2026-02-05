בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (רביעי) שלוש שנות מאסר על אלימלך שטרן, שהורשע בניהול קשר עם סוכנת חוץ ממדינה זרה וקשירת קשר לביצוע איומים.

מדובר בהכרעת דין בה הוצגה תשתית ראייתית לכך ששטרן, אשר עבד בהנחיית איראן, ביצע משימות שונות בשטח ישראל תוך גיוס אזרחים נוספים למשימות ביטחוניות לאומניות, בתמורה לתשלום במטבעות דיגיטליים.

בין המשימות שביצע שטרן היו הדפסת מודעות בעלות אופי ביטחוני, איסוף טלפונים ניידים והעברת כספים במרחבים ציבוריים.

החשד הראשוני של שטרן בנוגע לזהות הסוכנת שהפעילה הלך והחמיר ככל שהמשימות קיבלו אופי ביטחוני בולט, אך הוא לא שיתף פעולה עם הרשויות ואפילו ניהל את ההליך המשפטי לאורך כל הדרך.

הפרקליטות הדגישה את חומרת העבירות שביצע שטרן, שלטענתה מציבות סכנה מוחשית לביטחון המדינה, ומשפיעות על שגרת החיים האזרחית.

בנוסף, בפרקליטות ציינו כי מדובר בתופעה רחבה של הפעלת סוכני חוץ בתוך ישראל, בהשפעה איראנית מובהקת, וביקשו ענישה מחמירה כדי להרתיע ולמנוע הישנות של מקרים כאלו.

הסנגוריה טענה כי שטרן לא היה מודע במלואו לכוונות הסוכנת, אך בית המשפט קבע כי למרות זאת, חשוב להטיל עונש מרתיע כדי למנוע פעולות דומות בעתיד.