ח"כ אביחי בוארון מהליכוד טוען בראיון לערוץ 7 שהיתה הסתרת מידע מכוונת מצד בכירי מערכת המשפט בנוגע לניגוד העניינים של גלי בהרב-מיארה בפרשת הפצ"רית.

"כל החששות והחשדות שלנו שהפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה בראשות גלי בהרב-מיארה פעלו בניגוד עניינים מוחלט מתממשים לנגד עינינו", פתח בוארון.

לדבריו, ליבת האירוע נעוצה בהתנהלותם של בכירי משרד המשפטים מול הדרגים שאמורים לבחון את טוהר המידות שלהם. בוארון חושף כיצד בסוף חודש אוקטובר פנה ד"ר גיל לימון והעביר את העתירה שהגיש בוארון לידיה של יעל קוטיק, היועצת המשפטית של משרד המשפטים, כדי שתכריע בסוגיית ניגוד העניינים של בהרב-מיארה.

אלא ששם, לדברי בוארון, החלה מלאכת ההסתרה. "הוא לא סיפר לה שהעוזר הבכיר של היועצת הוציא את עצמו כבר מטיפול בפרשה בגלל ניגוד עניינים. הוא לא סיפר גם שהוא בעצמו המליץ ליועצת לא לטפל בתיק הזה".

בוארון מסביר מדוע עיתוי גילוי ניגוד העניינים היה קריטי כל כך למהלך החקירה. "באותם ימים בהרב-מיארה היא זו שניהלת החקירה כשכולנו שאלנו את עצמנו 'למה אף אחד לא הולך לשאול את הפצ"רית שאלות נוקבות?'". התשובה, לטענתו, ברורה. "מי שניהל את החקירה הזו היתה בהרב-מיארה והיא דאגה שבאותם ימים היא לא תצא לסוג של נבצרות בגלל ניגוד עניינים".

הביקורת של בוארון הופכת חריפה יותר כשהוא משווה בין היחס לדרג הפוליטי ליחס ליועצת המשפטית. "אני מזכיר שהמשטרה עד לרגע זה ממש לא זימנה את היועצת המשפטית לממשלה לחקירה ואפילו לא למתן עדות. את ראש הממשלה הזמינו למתן עדות בפרשת קטארגייט - אפילו שהוא לא קשור לזה".

בסיום דבריו, מפנה ח"כ בוארון קריאה ישירה לצמרת המשטרה, למפכ"ל דני לוי ולראש אח"מ בועז בלט. הוא מזהיר כי אמון הציבור במערכת נמצא בסכנת התרסקות אם הפרשה הזו תסתיים ללא בירור מעמיק.

לדבריו, אם היועצת אכן נקיית כפיים, עליה להיות הראשונה שמעוניינת להתייצב ולהציג את הראיות. "אם גלי בהרב-מיארה לא נוגעת בדבר, אם היא באמת לא הייתה חלק מהטיוח, שתני חאת המידע על שולחן".