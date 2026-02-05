איזנקוט טוען: נתניהו ואנשיו סיכנו מקור קריטי צילום: באדיבות כאן 11

יו"ר מפלגת "ישר!" טוען בראיון לתוכנית "פגישה" בכאן 11 כי הדלפת המסמך המודיעיני לעיתון ה"בילד" הגרמני סיכן את אחד אחד המקורות החשובים ביותר של ישראל לעניין החטופים.

לדבריו המקור למסמך שהודלף לבילד הוא אחד המקורות הכי חשובים שהיו לישראל בעזה למצב החטופים וההדלפה סיכנה אותו.

הוא מספר שנתניהו הכיר את המקור והיה שותף לסוד זהותו, וכי גם אם יטען נתניהו שלא ידע מי סיפק לצה"ל את המסמך שהודלף, לכל הפחות היה צריך לבדוק את הדבר לפני ההדלפה.

בנוסף חשף איזנקוט שארי רוזנפלד הנגד שנאשם בהוצאת המסמך לאלי פלדשטיין היה קצין הביטחון של המקור והממונה על שמירת סוד זהותו ובהעברת המסמך לפלדשטיין "בגד בתפקידו".