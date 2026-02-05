הרב אורי סדן, שנבחר לרב היישוב סביון, סיפר בפודקאסט עם עקיבא צוקרמן כיצד טרמפ שלקח עם הרב מיכה הלוי, שכיהן אז כרב הקהילה שלו בתל אביב, השפיע על מסלול חייו ויצר אצלו את החלום לשרת כרב קהילה ויישוב.

הרב סדן שלמד במחזור המייסד של ישיבת ירוחם סיפר כי מכיוון שפתיחת הישיבה באותה שנה לא הייתה וודאית, ראש הישיבה הרב בלומנצוויג ביקש מכל אחד מהתלמידים להיבחן במקום נוסף ליתר בטחון.

"הלכתי להבחן באור עציון. גדלתי וגרתי אז בתל אביב ובחזרה מהמבחן לקחתי טרמפ עם רב הקהילה שלי בת"א שהיה ר"מ באור עציון, הרב מיכה הלוי, שגם בחן אותי. בדרך חזור ממרכז שפירא לתל אביב, הוא דיבר איתי חצי מהדרך על כמה חשוב ללכת לערים לרבנות קהילה. באיזה שלב אחרי חצי שעה שהוא מדבר על חשיבות הרבנות אמרתי לו 'הרב, אני עוד לא בן 18...'. אז הוא אמר 'עכשיו אני מדבר על זה. כשיהיה רלוונטי אולי הרעיון הזה כבר יהיה אצלך'. שם נשתל בי החלום לרבנות. ההבנה שלרב קהילה, רב יישוב, יש יכולת לגעת בבני קהילתו ב-360 מעלות, 365 ימים בשנה לאורך כל החיים", סיפר הרב סדן.

הרב סדן הוא אב"ד ברשת בתי הדין ארץ חמדה גזית וחוקר במכון משפטי ארץ. בעל רקע צבאי עשיר כלוחם בחטיבת גבעתי, עם מאות ימי מילואים בלחימה האחרונה בחטיבת המילואים של בה"ד 1. הוא גדל בתנועת הנוער בני עקיבא, למד בישיבת כפר הרא"ה ובוגר ישיבת ההסדר ירוחם וכולל "ארץ חמדה".