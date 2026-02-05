ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (חמישי) למסור סקירה מדינית-ביטחונית בדיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אך הדיון הפך במהרה לעימות חריף מול חברי האופוזיציה.

נתניהו הקריא בפני החברים פרוטוקולים מישיבות קבינט עבר וטען כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט היה זה שבלם בעבר פעולות נרחבות ברצועה.

"בנט התנגד תמיד לכיבוש עזה", צוטט נתניהו כשהוא מקריא מתוך הפרוטוקולים.

חלק מחברי האופוזיציה יצאו זועמים מהדיון החסוי ותקפו: "בשביל זה באנו לדיון? כדי לשמוע את ביבי מקריא לנו פרוטוקולים מהקבינטים נגד בנט, איזנקוט וגנץ?"

הם תהו: "הוא חושב שאנחנו מטומטמים? שאלה אחת לא נתנו לנו לשאול".