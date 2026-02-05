בית המשפט בארה"ב גזר עונש מאסר עולם על ראיין רות', שניסה לרצוח את הנשיא טראמפ בשנת 2024, במהלך הקמפיין לנשיאות.

על פי כתב האישום, רות' הסתתר בשיחים סמוך למועדון הגולף של טראמפ בפלורידה, כאשר הוא מחזיק ברובה. עובד השרות החשאי הצליח להבחין בו וירה לעברו, ורות' הצליח להימלט מהמקום. הוא נלכד מספר ימים מאוחר יותר.

התביעה האשימה אותו בניסיון רצח של טראמפ, אז מועמד לנשיאות, ששיחק גולף במועדון שלו באותן דקות בהן רות' הסתתר עם הרובה בשיחים הסמוכים.

השופטת, איילין קנון, אמרה בגזר הדין כי "פשעיו של רות' מצדיקים ללא ספק מאסר עולם. הוא נקט צעדים במהלך חודשים כדי להתנקש בחייו של מועמד מרכזי לנשיאות, הפגין את הרצון להרוג כל מי שעומד בדרכו, ומאז לא הביע חרטה או מחילה בפני קורבנותיו".

אנשי השירות החשאי שהעידו בפני חבר המושבעים סיפרו כי מצאו רובה חצי אוטומטי עם כוונת ומחסנית במקום בו הסתתר רות', וכן כי הוא השאיר רשימה של מקומות בהם צפוי טראמפ להופיע.

לאחר שחבר המושבעים הודיע כי מצא את רות' אשם בניסיון הרצח של טראמפ, התחוללה דרמה בבית המשפט כאשר רות' ניסה לדקור את עצמו בצוואר בעזרת עט, לפני ששוטרים שהיו באולם בית המשפט הצליחו להשתלט עליו ולפנות אותו אל מחוץ לאולם. עורך דינו של רות', מרטין רוס, אמר כי הם יערערו על ההרשעה וגזר הדין.