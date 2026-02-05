שלוש שנים לאחר התאונה הקשה ששינתה את חיי משפחתו, קיבל היום (חמישי) הקומיקאי גיא הוכמן הודעה מפתיעה מהמשטרה.

התיק נגד רוכב הקורקינט שפגע באימו, רחל, בעת שצעדה על המדרכה סמוך לכיכר הבימה בתל אביב - נסגר בשל מות החשוד.

בפוסט שפרסם הוא שיתף את תוכן שיחת הטלפון שקיבל מהמשטרה: "שלום, זה בקשר לרוכב הקורקינט שדרס את אימך. הוא מת אתמול. התיק נסגר".

הדורס, אסיר משוחרר מיפו, פגע באימו בעת שהייתה בת 70 וגרם לה לפציעת ראש קשה ממנה לא השתקמה עד היום.

"כמעט שלוש שנים של דיונים ובתי משפט ושיחות עם התביעה, פוף", כתב הוכמן בזעם. "הורס למשפחה שלמה את החיים, ומסתלק מן העולם מבלי ששילם יום על מעשיו".

למרות הדרך הטרגית שבה הסתיימה הפרשה, הוכמן הביע סוג של הקלה: "אלוהים דאג בשביל כולנו שהוא לא יחזור עליהם. אז אגיד בשם אמא שלי, שלא מסוגלת לדבר בגללו - יימח שמו וזכרו. סעו בזהירות".

בסטורי שהעלה מאוחר יותר הוסיף בקצרה: "הוא מת, ברוך השם".