מנכ"ל משרד המורשת: "זקוקים למנהלים טובים בשירות הציבורי" דוברות

מנכ"ל משרד המורשת איתי גרנק קרא למנהלים בוגרי החינוך הציוני דתי להשתלב במשרות בשירות הציבורי, על מנת 'להשפיע מבפנים'.

הדברים נאמרו בכנס מנהלי המגזר הדתי של משרד אשחר&more באילת בהשתתפות מאות בכירי ומנהלי המגזר. גרנק הסביר מדוע צריך מנהלים טובים גם בשירות הציבורי "זה לא בגלל ה-'דיפ סטייט' , זה בגלל שצריך אנשים טובים, אידיאליסטים, עם חזון, שיובילו את המדינה, שישתלבו בעמדות מפתח, שיובילו תהליכים ארוכי טווח לשינוי המציאות - למציאות של אהבת הארץ, למסירות של נתינה בשביל המדינה".

הוא הוסיף "אנחנו רוצים למשוך כמה שיותר אנשים לעבודת הממשלה. אנשים נרתעים מזה, נרתעים מהבירוקרטיה, אבל המדינה צריכה אנשים טובים, מנהלים טובים, ויש לנו פה כוח מאוד מאוד איכותי".