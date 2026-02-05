בזמן שהקהילה הבינלאומית לוחצת על ישראל להתקדם לעבר הסדרים מדיניים מסוכנים הכוללים נסיגה מעזה, בתוך הכנסת נשמע קול ברור וחד משמעי הדורש לשנות את הכיוון ולחזור להבטחת הממשלה להביא ניצחון מתוך הבנה שהתיישבות היא ניצחון וביטחון.

תמיכה נרחבת של שרים וחברי כנסת לקראת אירוע הנטיעות הגדול שמארגנת תנועת 'נחלה' היום במקום בו היה היישוב ניסנית בחבל עזה, אירוע שסביבו נרשמת תמיכה יוצאת דופן בשורות נבחרי הציבור.

לאירוע הנטיעות צפויים להגיע היום ציבור גדול מכל הארץ ובראשם לוחמים, פצועי מלחמה, משפחות שכולות, פדויי שביי ותושבי הדרום אשר מתכנסים בדרישה ברורה מהממשלה לא להיכנע ללחצים ולהבהיר כבל עם ועולם שחזרנו לעזה לתמיד .





שרים וחברי כנסת רבים התייצבו והצהירו על תמיכתם המלאה בחידוש האחיזה היהודית בעזה, וקוראים לציבור להגיע ולקחת חלק בצעד האסטרטגי הזה. בין האישים הבולטים שנתנו את ברכתם למהלך נמנים שרי וחברי הכנסת של הליכוד: השר שלמה קרעי, השרה מאי גולן, סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך, יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, וחברי הכנסת אושר שקלים, עמית הלוי, אריאל קלנר, וטלי גוטליב.





השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, שנפגשה עם הנהגת התנועה, הבהירה את הקשר הישיר בין התיישבות להגנה על המדינה וציינה כי "שלאף אחד לא יהיה ספק, התיישבות שווה ביטחון. זו הזכות הבסיסית והקיומית שלנו שמגיעה לנו בזכות ולא בחסד". גם שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, הצטרף לקריאה והדגיש את החיבור לשורשים: "הנטיעות מסמלות את החיבור שלנו כעם ישראל לנחלת אבותינו. הארץ הזו כולה שלנו, ואנו פועלים להעמיק בה אחיזה".

יו"ר תנועת נחלה, דניאלה וייס, חיזקה את הדברים והסבירה את המשמעות האסטרטגית של המיקום שנבחר: "אנחנו חוזרים לניסנית, על חורבות היישוב שהיה שכן קרוב לנתיב העשרה. אך טבעי הדבר שניסנית תיבנה מחדש. הנטיעות מחר הן הצעד הראשון שמבטא את הקשר הבל ינתק של עם ישראל לכל רגב מאדמת ארץ ישראל".

חברת הנהלת התנועה, ליטל סלונים, הוסיפה כי ההתגייסות הרחבה של נבחרי הציבור בכנסת היא השתקפות של דרישת העם כולו לשוב לחבל עזה.

האירוע יתקיים היום, יום חמישי (י"ח בשבט), בשעה 16:30. נקודת המפגש נקבעה באנדרטת "חץ שחור", משם תצא הצעידה לנטיעות בתוחמת הצפונית.



