בזמן שהקהילה הבינלאומית לוחצת על ישראל להתקדם לעבר הסדרים מדיניים מסוכנים הכוללים נסיגה מעזה, בתוך הכנסת נשמע קול ברור וחד משמעי הדורש לשנות את הכיוון ולחזור להבטחת הממשלה להביא ניצחון מתוך הבנה שהתיישבות היא ניצחון וביטחון.
תמיכה נרחבת של שרים וחברי כנסת לקראת אירוע הנטיעות הגדול שמארגנת תנועת 'נחלה' היום במקום בו היה היישוב ניסנית בחבל עזה, אירוע שסביבו נרשמת תמיכה יוצאת דופן בשורות נבחרי הציבור.
לאירוע הנטיעות צפויים להגיע היום ציבור גדול מכל הארץ ובראשם לוחמים, פצועי מלחמה, משפחות שכולות, פדויי שביי ותושבי הדרום אשר מתכנסים בדרישה ברורה מהממשלה לא להיכנע ללחצים ולהבהיר כבל עם ועולם שחזרנו לעזה לתמיד .
יו"ר תנועת נחלה, דניאלה וייס, חיזקה את הדברים והסבירה את המשמעות האסטרטגית של המיקום שנבחר: "אנחנו חוזרים לניסנית, על חורבות היישוב שהיה שכן קרוב לנתיב העשרה. אך טבעי הדבר שניסנית תיבנה מחדש. הנטיעות מחר הן הצעד הראשון שמבטא את הקשר הבל ינתק של עם ישראל לכל רגב מאדמת ארץ ישראל".
חברת הנהלת התנועה, ליטל סלונים, הוסיפה כי ההתגייסות הרחבה של נבחרי הציבור בכנסת היא השתקפות של דרישת העם כולו לשוב לחבל עזה.
האירוע יתקיים היום, יום חמישי (י"ח בשבט), בשעה 16:30. נקודת המפגש נקבעה באנדרטת "חץ שחור", משם תצא הצעידה לנטיעות בתוחמת הצפונית.
