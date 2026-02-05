לקראת תחילת המו"מ בין ארה"ב לאיראן מחר (שישי) בעומאן, שוחחנו עם מנכ"ל מכון דוד למדיניות ביטחון, אור יששכר, מומחה לאיראן, על היעדים האיראניים במו"מ מול ארה"ב.

"היעד המרכזי של איראן הוא הישרדות המשטר וסביב זה הם בונים את הכול, את ההסכמות להעשרת האורניום או לא או כל תנאי אחר. המטרה העליונה היא שרידות המשטר. אם יוכלו לעשות זאת במו"מ שבו ימשכו ויקנו זמן וינסו לרמות כדי להרוויח את שרידות השליטון, הם יעשו את זה", אומר יששכר.

"במסגרת הסבלנות האסטרטגית כמו שהגדיר זאת המנהיג העליון, אם הם נאלצים לבצע ויתור טקטי כדי לשאוף לנשק גרעיני ולשאוף לשרידות המשטר, אז הם יעשו את זה, ואת זה כל מי שניגש לדבר עם האיראנים, ויטקוף, טראמפ או כל גורם אחר, צריך להבין".

ועם זאת, אנחנו שואלים על גבולות הגזרה של האיראנים, הצעדים שהם לא יסכימו להם בשום מקרה, ועל כך משיב יששכר ואומר כי מדובר בגבולות גזרה אלסטיים מאוד כמקובל בבזאר המזרח תיכוני כשמדובר בסוחר ממולח מאוד.

דוגמא להפכפכות האיראנית הוא מציג כשהוא מזכיר איך ביום אחד איראן סירבה לדון בכלל בסוגיית הגרעין, ביום אחר הכריזה שבכלל אין לה רצון בנשק גרעיני ועל זה דווקא מוכנים לדבר אלב לא על הוצאת האורניום המועשר מגבולות איראן, ביום אחר הם מוכנים לדבר על הוצאת האורניום המועשר לאחר שלוש שנים שבהן יוכלו להעשיר עד אחוז וחצי ולא עד שלוש אחוז. "השיטה שלהם היא לשטות במערב כדי להוציא הסכמים רעים. זה מה שקרה בתקופת אובמה", אומר יששכר הסבור כי טראמפ אינו אובמה ואינו ביידן ו"כבר הוכיח בעבר שהוא לא נופל לשטיק של האיראנים, כמו שהוא עשה ביוני כשהעריכו שלא יצטרף לעולם למלחמה, ובסוף הוא תקף".

בהתייחס לנכונותו של טראמפ לקיים מו"מ לאחר שורת איומים וצעדי הכנה צבאיים משמעותיים שאותם הוביל, אומר יששכר כי מדובר בבשימוש שעושה טראמפ בצבא על מנת להגיע להישגים. "הפעלת כוח לא נועדה להפעלת הכוח אלא לצורך מדיני", הוא אומר ומוסיף: "טראמפ מבין שהוא יכול להשתמש בצבא או כדי לתקוף באיראן ולהשמיד מתקני גרעין, או כדי להפעיל עליה לחץ. אם הוא שולח משחתות ומטוסים הוא מפעיל לחץ כדי להגיע להסכם שיהיה טוב לישראל ולארה"ב, ואם זה קורה הרי שהצבא מילא את תפקידו".

על היתכנותו של הסכם שיהיה טוב לארה"ב ולישראל בסופו של מו"מ, משיב אור יששכר ואומר כי "האינטרס האמריקאי רחב יותר מהאינטרס הישראלי ולטראמפ יש את האינטרסים האמריקאיים שלו, אבל בהרבה מקרים יש הלימה בין האינטרסים הישראליים והאמריקאיים וניתן לשער שמה שארה"ב ואיראן יסכמו עליו במידה רבה יהלום גם את האינטרס הישראלי".

אנחנו נמצאים, אומר יששכר, במצב בו המשטר האיראני נמצא כשהוא במצבו החלש ביותר מאז המהפכה, ולכן ברור לו שיהיה עליו לוותר על מספר אלמנטים, וכעת נותר להגדיר את גבולות הגזרה של הויתורים כאשר מעל הכול חשובה לו שרידותו. "אני לא חושב שהוא יכול לתת הרבה לטראמפ. לפני יוני טראמפ דרש הפסקת העשרה, הפסקת המירוץ לנשק גרעיני והאיראנים לא הסכימו וטראמפ תקף יחד עם ישראל שהובילה את התקיפה. כלומר, טראמפ לא משוטה אלא מבין היטב את האיראנים, ויש לו אינטרסים אמריקאיים שיכולים להוות בעיה עבור ישראל".

"מה שיכול לקרות הוא ויתור טקטי כדי להישאר בשלטון, הם ינסו לרמות בחשאי כמו שהיה בעבר ונצטרך להיות עם עיניים פקוחות", אומר יששכר וכשאנו שואלים אם כוונתו שהמערב כולו יהיה עם עיניים פקוחות הוא משיב ומדגיש כי כוונתו היא לישראל עצמה שהוכיחה את איכותו של המודיעין שלה באיראן כטוב ביותר. "ישראל עוקבת אחרי הגרעין האיראני, אחרי ההתפתחויות שקורות באיראן. ביוני ראינו את רמת החדירות של המודיעין ואת פעילות המוסד שם. בעניין הזה אני סומך רק על עיניים ישראליות".

על אורכו של המו"מ נזהר אור יששכר מלהמר. הדברים יכולים בהחלט להתמשך לאורך תקופה ארוכה. "נצטרך להיאזר בסבלנות, לא להילחץ, לא לאבד עשתונות ולא לישון בממ"ד. איראן זה לא עזה. יש לנו זמן להתכונןו. צריכים להיות עירניים אבל לא לשנות הרגלים ולבטל תכנונים. אנחנו בידיים טובות".