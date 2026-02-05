פרסום ראשון: משרד הפנים הודיע היום (חמישי) על הענקת סמלי יישוב לחמישה יישובים נוספים ביהודה ושומרון ובבקעה.

המהלך מסמן את סיומו של תהליך הסדרה ארוך שנים והופך את נקודות ההתיישבות ליישובים רשמיים מן המניין במדינת ישראל.

חמשת היישובים שזכו היום להכרה הרשמית הם: חוות גלעד, עיבל, מעוז צבי בשומרון ותמר ונווה גדיד - מחנה גדי בבקעת הירדן.

ההחלטה מגיעה כחודש לאחר שמפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על תחומי השיפוט של היישובים הללו בתום עבודת מטה מאומצת של המנהל האזרחי. עם קבלת "סמל היישוב", התהליך הסטטוטורי מושלם באופן סופי.

קבלת סמל היישוב היא הרבה מעבר להצהרה סמלית. היא מהווה את "החותמת הסופית" של המדינה, המאפשרת ליישובים: תקצוב ישיר - הכרה בכל משרדי הממשלה והזרמת תקציבים מוסדרים. תשתיות: חיבור ישיר למערכת המים של "מקורות" וחשמל מוסדר. ביטחון: קבלת תקן לרכז ביטחון שוטף (רבש"ץ) וזכאות לתושבים לשאת נשק אישי. שירותים אזרחיים: קבלת שירותי דואר ישראל ומוסדות חינוך רשמיים.

השר בצלאל סמוטריץ', שמוביל את מדינת ההסדרה במשרד הביטחון ובמשרד האוצר, בירך על המהלך: "תוך כחודשיים הצלחנו להביא 25 סמלי יישוב ובכך לסיים הליכי הסדרה של שנים. זה פרי עמל של שותפים רבים ונאמנים לדרך".

השר הוסיף אמירה מדינית נחרצת: "ההתיישבות ביהודה ושומרון ממשיכה לגדול ולצמוח במלוא העוצמה. אנחנו הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית ומונעים הקמת מדינת טרור שתסכן את ישראל. אני מודה למשרד הפנים, לאלוף הפיקוד, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים".