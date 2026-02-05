סוכנות הידיעות האיראנית "פארס", המזוהה עם המשטר בטהרן, דיווחה היום (חמישי) על פריסה מבצעית ראשונה של אחד הטילים המתקדמים ביותר בארסנל של משמרות המהפכה: ה"חורמשהר-4".

על פי הדיווח, הטילים נפרסו ב"ערי הטילים" - מתקני השיגור התת-קרקעיים המבוצרים של איראן.

הטיל מגיע למהירות של כ-16 מאך (פי 16 ממהירות הקול) מחוץ לאטמוספירה, וליותר מ-8 מאך עם כניסתו חזרה לאטמוספירה.

על פי הטענות, מהירותו של הטיל מאפשרת לו לגמוא את המרחק מאיראן לישראל בתוך 10 עד 12 דקות בלבד מרגע השיגור.

פריסת הטיל במתקנים תת-קרקעיים נועדה להעניק למשמרות המהפכה יכולת "מכה שנייה" ושרידות גבוהה במקרה של תקיפה מקדימה על מתקני הגרעין או הטילים של איראן.