הרב דוד לנקרי התייחס היום (ה') בשיעור לקהילת שמש ומגן בישוב כוכב יעקב למציאות שבה, לטענתו, מערכת אכיפת החוק פועלת באכיפה בררנית.

לדבריו, סלחנות כלפי מעשים מן השמאל הפוליטי לעומת אכיפה נוקשה כלפי הימין מערערת את יסוד האמון הציבורי בשלטון החוק.

בדבריו ציין כי מציאות זו יוצרת תחושת חוסר צדק עמוקה, הפוגעת בלכידות החברתית ובתחושת השוויון בפני החוק. הוא הדגיש כי כאשר הציבור חש שהכללים אינם נאכפים באופן שווה, נפגעת גם תחושת המחויבות למערכת עצמה.

בהקשר זה עסק הרב לנקרי גם בהשקפה תורנית על החיים בין היתר במעשים המיוחסים למרדכי בן דוד. לדבריו, מעשים אלה אינם מוצגים כבחירה אידיאלית, אלא כתגובה קיצונית למציאות קיצונית, הנובעת מתחושת חסימה של כל הערוצים החוקיים והציבוריים.

הרב לנקרי הסביר כי לשיטתו, כאשר תחושת האפליה הופכת לשיטה, הציבור מוצא עצמו דחוק אל פינה שבה נותרות לו אפשרויות מחאה מוגבלות בלבד. הוא הדגיש כי האחריות למצב זה אינה מוטלת רק על האזרח, אלא בראש ובראשונה על המערכת עצמה.

מן ההיבט התורני הזכיר הרב את עקרון השוויון שבפסוק, “משפט אחד יהיה לכם", וציין כי הפרה עקבית של עיקרון זה מערערת את יסודות הצדק. לדבריו, המעשים הנידונים אינם ביטוי לאנרכיה, אלא זעקה של ציבור החווה כי הכללים אינם חלים על כולם באותה מידה.

לסיום הבהיר הרב לנקרי כי הדיון שהוא מעלה אינו קריאה לפריצת גבולות, אלא קריאה לתיקון המצב. לדבריו, השבת אמון הציבור מחייבת אכיפה שוויונית, הוגנת ונטולת פניות, כתנאי הכרחי לחברה מתוקנת על פי ערכי התורה והדמוקרטיה גם יחד.