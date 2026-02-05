אופיר אנגלסמן נטע עץ ללא קרדיט

מאות בני אדם הגיעו הערב (חמישי) לאזור עוטף עזה כדי להשתתף בצעדה של תנועת "נחלה", בקריאה להקמת התיישבות יהודית ברחבי רצועת עזה.

המשתתפים צעדו לעבר הגבול, סמוך למקום בו שכן בעבר היישוב ניסנית שפונה בתוכנית ההתנתקות, תחת הכותרת של חזרה לחבל עזה.

במהלך האירוע נרשם רגע סמלי ומיוחד כאשר אופיר אנגלסמן, לוחם צה"ל שנפצע באורח קשה בקרבות המלחמה ואיבד את רגלו, הגיע עם אחת הקבוצות הראשונות עד לגדר המערכת.

אופיר בחר לטעת עץ בשטח הצמוד לגדר, כחלק מפעולת נטיעות רחבה שביצעו כ-1,500 המשתתפים שהגיעו למוקד.

"אנחנו נוטעים פה בפתח עזה כדי להישאר", מסרו המשתתפים במהלך האירוע. "השורשים שלנו כאן באדמה, ומכאן אנחנו מתכוונים להמשיך פנימה".