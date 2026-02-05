בפרק מיוחד של הפודקאסט "עכו לטובה" מבית ישיבת ההסדר עכו, אירח קובי טוגנדהפט, חצר"מ בישיבת ההסדר עכו, את הרב דני לביא לשיחה פתוחה על עתידו של 'בן הישיבה' בעולם המודרני.

הרב לביא, המשמש כר"מ בישיבת אלון מורה ומייסד מכון 'עולמות' - טוען כי יש להתנער את התפיסות המקובלות ביחס בין הקודש לחיי המעשה, ההכנה אליהם ושיטת הלימוד בבית המדרש כנגזרת מכך.

"לצאת מהישיבה לעולם המעשה זה כמעט כמו לקפוץ מרכב נוסע", ממשיל הרב לביא את ההשתלבות בחיי השגרה והמעשה ואי ההכנה אליהם. "אחד הדברים שהישיבות הדתיות-לאומיות מאוד הצטיינו בימים השנים זה הנושא של הכנה לצבא, אבל לפעמים הדלק נגמר. ומה קורה אחרי שחוזרים מהצבא? מה קורה עם ההכנה לחיים במשמעות הרחבה יותר של הביטוי? והיום האקדמיה זה אחד השלבים הראשונים שמגיעים אליהם אחרי שעוזבים את הישיבה", אמר הרב.

"לא יכול להיות שאנחנו נעסוק בהכנה לצבא באופן משמעותי, ולא נעסוק בשאלות הקיומיות שלנו. בסופו של דבר אנחנו יודעים שהרוב מוחלט של האנשים צריכים להתפרנס, ורכישת המקצוע כמעט תמיד עוברת באקדמיה, אז איך אפשר לראות בזה דבר שסותר את התורה?".

הפתרון אותו מציע הרב לביא הוא בשינוי יסודי של התודעה ואופן הלימוד בכותלי בית המדרש. הוא אינו חושש לתהות על מודל הלימוד הישיבתי, וקורא לשינוי לוח הזמנים. "זה שהישיבות נותנות את המיקוד בצורה מאוד עוצמתית על הקודש, לפעמים יש תחושה של נתק מסוים, בועה, שהוא לדעתי פחות בריא", הוא טוען על לימוד שלושה סדרי גמרא.

לטענתו יש "להביא מחקרים, להביא תובנות, להביא הוגים ופילוסופים ולהראות איך הדברים מפרים את זה ולא מפחידים אותנו. בלי אווירה של פחד או ש"אסור להזכיר", אלא להראות שזה לא דבר שזר לנו - זה דבר שמחזק את התורה".

עם זאת, הרב לביא מבין כי הצעתו אינה דבר פשוט עבור הציבור ועולם הישיבות הסרוג. "זה מאוד תלוי בעמוד השדרה הדתי-לאומי" הוא מבהיר. "צריך לעשות את זה בזהירות אבל לא ב"זהירות יותר מדי". אלו לא רפורמות כאלו גדולות. גדולי ישראל דחפו לשם לאורך הדורות ולכן צריך לעשות זאת בעדינות, ברגישות ובנחישות. אני בעד תורה גדולה שמובילה תודעת שליחות בכל חלקי החיים. המטרה היא ליצור אישיות ומנוע שניגשים לעולם המעשה מתוך תחושה של עבודת ה' בחיי המעשה".