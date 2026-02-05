דו"ח משלחת קרן המטבע הבינלאומית (IMF) שפורסם היום מציג תמונת מצב אופטימית ולפיו הכלכלה הישראלית מתאוששת במהירות, המערכת הבנקאית יציבה, והאינפלציה מתקרבת ליעד.

קרן המטבע פותחת בקביעה חד-משמעית לפיה "כלכלת ישראל הפגינה חוסן ראוי לציון" ומעריכה כי התוצר צפוי לזנק מ-2.9% בשנת 2025, ל-4.8% אחוזים בשנת 2026. במקביל האינפלציה (עליית המחירים) צפויה להתמתן לרמה של מעט מתחת ל-2% כבר במחצית השנה הנוכחית.

ביחס לשיעור הריבית, קובע הדו"ח כי יש מקום להורדה ובכך מיישר קו עם העמדה שמוביל השר סמוטריץ' מול נגיד בנק ישראל הפרופ' אמיר ירון.

בקרן המטבע סבורים כי נוצרו התנאים להקלה מוניטרית: "עם הירידה בלחצים האינפלציוניים וההקלה במגבלות ההיצע, הורדה הדרגתית של הריבית לעבר רמה ניטרלית היא צעד ראוי".

מחברי הדו"ח מציינים לחיוב את צעדי הממשלה שמוביל שר האוצר לשיפור הסביבה העסקית והתחרותיות: "ישראל נקטה מספר צעדים להגברת התחרות ולהקלת הסחר, לאחרונה כולל רפורמות להתאמת נהלי היבוא לתקנים האירופיים".

על פי הדו"ח, נרשמת התאוששות מהירה במשק הישראלי, כאשר "בעקבות הפסקת האש בעזה, הפעילות הכלכלית האיצה באופן ניכר". לצד התמונה המעודדת, מדגישים אנשי הקרן את הצורך בהמשך צמצום הגירעון כדי לבלום את העלייה בחוב הציבורי ולשמור על יציבות פיסקלית (הוצאות הממשלה) בשנים הקרובות.

עוד מתריעה קרן המטבע כי "העלאת היצע העבודה והפריון הפכה דחופה יותר ויותר". הדו"ח מדגיש את הצורך ב"העלאת ההשתתפות והמיומנויות בקרב האוכלוסיות החרדיות והערביות". כדי להשיג זאת, ממליצה הקרן על נקיטת צעדים, בהם אכיפת לימודי ליבה, הרחבת הכשרות טכנולוגיות והשקעה בחינוך. אלו נתפסים כמהלכים חשובים להגברת פוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח ולחיזוק יתרונה של ישראל בתחומי ההייטק והבינה המלאכותית.