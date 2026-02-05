סגירת מעגל כואבת: 19 שנים לאחר הפיגוע המזעזע בנחל תלם, גזר היום (חמישי) בית המשפט הצבאי ביהודה שלושה מאסרי עולם על המחבל עלי דנדיס.

בנוסף לעונש המאסר, הוטל על המחבל תשלום פיצויים חסר תקדים בסך 5.2 מיליון ש"ח למשפחותיהם של הלוחמים דוד רובין ואחיקם עמיחי הי"ד.

הפיגוע התרחש בשנת 2007, כאשר רובין ועמיחי טיילו בנחל תלם שביהודה. השניים, לוחמים בחופשה, הותקפו על ידי חוליית מחבלים שהורכבה מאנשי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית.

אחד המחבלים חוסל בחילופי האש, אך דנדיס ושותף נוסף הצליחו להימלט והסגירו את עצמם לידי הרשות הפלסטינית.

במשך שנים שהו המחבלים ב"מעצר הגנתי" בכלא הרשות - פרוצדורה שנועדה להגן עליהם מפני מעצר של כוחות הביטחון הישראליים. מכתב האישום עולה כי גם מתוך כותלי הכלא הפלסטיני, המשיך דנדיס לנהל חוליות טרור, לארגן נשק ואף יצא לביצוע פיגוע ירי נוסף לעבר אוטובוס בהר חברון בעודו אמור להיות תחת פיקוח הרשות.

דנדיס נלכד רק לפני כשנה במבצע מורכב של לוחמי שב"כ, ימ"מ וצה"ל, לאחר שיצא מהמתקן הפלסטיני. בית המשפט קיבל את עמדת התביעה וגזר עליו עונש מחמיר המשקף את הרצח הכפול ואת המשך פעילותו החבלנית לאורך שני עשורים.

עו"ד חיים בלייכר מארגון "חוננו", המלווה את המשפחות השכולות, מסר בתגובה: "חרף גזר הדין המעגל טרם נסגר. יש מחבל נוסף היושב ב'מעצר הגנתי' תחת הרשות הפלסטינית שטרם נתן את הדין. הענישה כלפי המחבל היא הכרחית אך אין בה לבדה כדי למגר את הטרור. מדינת ישראל צריכה לייבש את ערוגת הטרור - הרשות הפלסטינית אשר גם ברגעים אלו מעודדת טרור, משלמת משכורות למחבלים ומחנכת לטרור. אנו מצפים ליום בו מדינת ישראל תבוא חשבון ותכרית את כלל המחבלים ושולחיהם".