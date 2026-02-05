צה"ל עצר הערב (חמישי) מספר אזרחים שחצו למרחב המכשול החוצץ בין שטח מדינת ישראל לרצועת עזה. האזרחים הוחזרו לשטח ישראל בבטחה והועברו לטיפול המשטרה.

מדובר במשתתפים בצעדה של תנועת נחלה. בצבא ציינו כי "במהלך השעות האחרונות, מאות אזרחים ישראלים ניסו להתקרב לגדר במרחב המצוי תחת שטח צבאי סגור ואסור לכניסת אזרחים. כוחות צה"ל ומשטרת ישראל פרוסים במרחב ופועלים על מנת למנוע מהאזרחים לחצות את הגדר".

אופיר אנגלסמן נטע עץ ללא קרדיט

המשתתפים בצעדה צעדו לעבר הגבול, סמוך למקום בו שכן בעבר היישוב ניסנית שפונה בתוכנית ההתנתקות, תחת הכותרת של חזרה לחבל עזה.

במהלך האירוע נרשם רגע סמלי ומיוחד כאשר אופיר אנגלסמן, לוחם צה"ל שנפצע באורח קשה בקרבות המלחמה ואיבד את רגלו, הגיע עם אחת הקבוצות הראשונות עד לגדר המערכת.

אופיר בחר לטעת עץ בשטח הצמוד לגדר, כחלק מפעולת נטיעות רחבה שביצעו כ-1,500 המשתתפים שהגיעו למוקד.

"אנחנו נוטעים פה בפתח עזה כדי להישאר", מסרו המשתתפים במהלך האירוע. "השורשים שלנו כאן באדמה, ומכאן אנחנו מתכוונים להמשיך פנימה".