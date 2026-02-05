על פי נתוני התנועה לחופש המידע וחדשות 12, המועצות האזוריות רמת נגב והערבה התיכונה מציגות את שיעור הגיוס הקרבי הגבוה ביותר בארץ, כאשר יותר משני שלישים מהגברים באזור מתגייסים ליחידות קרביות.

תופעה זו מציבה את אזור הדרום על המפה כשחקן משמעותי במערך הצבאי של ישראל. גם המועצה האזורית זבולון, היישוב להבים ומועצה אזורית גוש עציון נמצאים במקומות הגבוהים ברשימה.

בקרב הערים, מודיעין-מכבים-רעות מובילה בגיוס קרבי עם 50% ממחזור הגיוס, ובערים כמו גבעת שמואל, יקנעם, גני תקווה וקריית ביאליק רואים גם כן אחוזים גבוהים בגיוס קרבי.

המצב משתנה כשמגיעים לערים הגדולות - בראשון לציון ובאר שבע רק שליש מהמחזור מתגייס לקרבי, ובערים כמו נתניה, חיפה, פתח תקווה, חולון ותל אביב הנתונים נמוכים אף יותר, עם שיעור של כ-30%.

עם זאת ערים בפריפריה מצביעות על פערים חמורים בהתקדמות לקצונה. למשל, גברים המתגייסים מיישובים כמו חצור הגלילית, אילת ובית שאן, יתקשו להגיע לקצונה - כאשר הסיכוי עומד על רק 2%. מהנתונים עולה כי יש קשר הדוק בין מצב סוציו-אקונומי למידת הגיוס וההצלחה בקצונה.