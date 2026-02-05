בפגישה שנערכה השבוע בין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לבין ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, נדונו מספר נושאים ביטחוניים. במהלך הפגישה הודיע בן גביר על מינויה של סנ"צ שרית ברסקה למפקדת תחנת בנימין.

השר בן גביר התייחס לפעילות המשטרה באזור ואמר: "היום המשטרה מכוונת לעשייה עבור הביטחון שלנו ושל המתיישבים. יש שינוי ענק במיקוד המשטרה. במקום רדיפות אחרי נערות עם טושים, אנחנו מתמקדים במלחמה בטרור, באבטחת הצירים, בקת"בים, אבנים ואבטחת היישובים".

ישראל גנץ, בירך על המינוי והדגיש את הצורך בהמשך העבודה המשותפת לחיזוק הביטחון ובשיפור המעטפת הביטחונית ביישובים. "תודה גדולה לשר בן גביר על שותפות אמיתית, אנחנו נמשיך לעבוד יחד כדי להבטיח שתושבי בנימין ייסעו בצירים בטוחים וייהנו ממעטפת ביטחונית מלאה".