תא"ל (במיל') עופר וינטר מסומן כמי שיכול להביא בשורה למערכת הפוליטית אבל סקר של מכון "מדגם" שפורסם בחדשות 12 מעלה כי התמודדות של וינטר בראשות מפלגה לא מביאה אותו לעבור את אחוז החסימה.

בתרחיש שוינטר רץ לבד הוא אף פוגע במפלגת הציונות הדתית ולמעשה מתחלק איתה באותו מאגר קולות.

בתרחיש אחר שנבחן, לו היו הבחירות נערכות כיום, היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-26 מנדטים, מפלגתו של בנט מקבלת 23, הדמוקרטים 11, ישר! 10, ש"ס 9, ישראל ביתנו 8, עוצמה יהודית 8, יש עתיד 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"מ 5.

במצב זה מפלגות הציונות הדתית, המילואימניקים, בל"ד וכחול לבן לא עוברות את אחוז החסימה. גוש הימין זוכה ב-50 מנדטים מול 60 למתנגדי הממשלה.

במצב בו הרשימה המשותפת רצה יחד היא לוקחת מנדטים מגוש השמאל. בתרחיש כזה הקואליציה נותרת עם 50 מנדטים וגוש האופוזיציה משיג 58.