הרב אהרן פרידמן, ראש ישיבת כרם ביבנה, סיפר בפודקאסט של ערוץ 7 על הספר החדש שיצא לאור בימי המלחמה, על החיבור בין עולם התורה לשדה הקרב, על ההתמודדות של הישיבה עם שירות מילואים ממושך, על כנס האחדות השנתי של הישיבה, ועל דרכה החינוכית של ישיבת כרם ביבנה לדורותיה.

הרב פרידמן פתח בדברים על הספר החדש, "פרשת מלחמה" ואמר כי הוא נולד מתוך מציאות שלא הייתה מוכרת לעם ישראל בדורות האחרונים - מלחמה ממושכת במיוחד. "כל עם ישראל נכנס לסיטואציה שהוא לא הכיר, בישיבות היה גיוס של כל הבחורים הבוגרים וכמעט כל האברכים, ובישיבה נותרו התלמידים הצעירים שעוד לא הגיעו לגיל גיוס".

הקשר בתחילה בין הישיבה לבין החיילים בשטח היה מוגבל מאוד. "הקשר בין הישיבה לבין החיילים בשטח היה רק באמצעות הודעות ודברים דומים. הייתה הרגשה גם של התלמידים וגם שלנו שצריכים לשלוח להם דברי תורה". הוא ציין כי רבנים רבים עשו זאת, לעיתים גם במפגשים פיזיים.

לאורך הזמן נאספו הדברים ובהמשך עלה הרעיון לאגד אותם. "אחרי שהדברים נאספו שבוע אחרי שבוע אז עלתה מחשבה להכניס את הכל לספר. כך נולד הספר עם השם ‘פרשת מלחמה’". הרב הוסיף כי עצם הלימוד והכתיבה בזמן הזה חשפו ממד נוסף בתורה. "מתוך האור של הזמן המיוחד הזה מתגלה כמה הדרכות יש בכל התורה על מלחמות ישראל, מפרשת בראשית ועד וזאת הברכה ".

הרב פרידמן נשאל על ההתמודדות האישית והישיבתית עם שירות מילואים ארוך. "לא חושב שזה סותר. בעצם זה לקחת את כל התורה הגדולה שלמדו ולהביא אותה לידי פועל, לידי מעשה. במובן מסוים אנחנו תלמידים של האברכים ושל הבחורים - לומדים מהם את אומץ הלב ואת זה שהם יוצאים וחוזרים ללימודם".

בהמשך סיפר הרב על בוגר הישיבה רס"ר (במיל') אוריאל כהן ז"ל שנפל במלחמה. "בוגר הישיבה אוריאל כהן נפל במלחמה. בחור מאוד מיוחד, נפש מיוחדת, איש של נתינה ואכפתיות". הוא שיתף בסיפור שסיפרה רעייתו בשבעה. "הוא פגש מישהו שהכיר שהיה זקוק לצדקה, הוא הוציא שטר של סכום גדול ונתן לו. אמר לו אותו אחד: אולי אתה יכול לתת עוד. הוא הלך איתו לכספומט, הם הלכו ביחד כמה רחובות, הוציא כסף ונתן לו עוד".

הרב פרידמן סיפר על כנס 'אסופות', כנס האחדות של ישיבת כרם ביבנה. "זו עכשיו השנה השישית. בשנה הראשונה עוד זכינו שהרב דרוקמן ז"ל עמד בראש הכנס יחד עם הרב זלמן מלמד והרב יעקב אריאל". עם השנים הכנס הלך וגדל. "אחד מראשי הישיבות התבטא - הכנס הוא כמו הקהל. הרבה מהיוזמה של הכנס לקחנו ממיזם האחדות של הרב זלמן מלמד. היום אנחנו עומדים על כ-40 ישיבות וכ-3,000 תלמידים".

הרב תיאר את האווירה בכנס. "אתה יכול לראות בחורים שהולכים עם פאות וזקנים ויש בחורים שנראים אחרת לגמרי וכולם חלק מהבית מדרש הגדול הזה של הציבור שלנו - הציונות הדתית". הוא סיפר גם על שאלה עקרונית שנשאלה על ידי רבנים. "האם כולם צריכים לבוא? הלכנו לשאול את הרב יעקב אריאל שהיה מקובל עליהם והוא אמר באופן חד-משמעי: 'לא מוציאים אף ישיבה מחוץ לכתלים של בית המדרש הגדול הזה שלנו, כולם באותו מדרש'.

הרב פרידמן הוסיף את דעתו האישית. "יש מחלוקות ויש דברים שהם לא רק מחלוקות אלא ממש לא נכונים אבל זו לא סיבה להוציא מחוץ לגדר של בית המדרש - המחירים של כך הם כבדים וזו לא הדרך הנכונה". לדרך זו היו גם השפעות אישיות. "היה תלמיד מאחת הישיבות שבקצה שכתב לי שהוא מרגיש פעם ראשונה שהוא חלק מעולם תורה גדול".

הקשר של ישיבת כרם ביבנה לגדולי הרבנים עובר כחוט שדרה לאורך דבריו של הרב אהרון פרידמן. בשיחה הוא מתאר כיצד הישיבה יונקת מחזונו של מרן הראי"ה קוק, ומציין כי באגרותיו כתב הרב למנחם אוסישקין על הרצון להקים ליד יבנה "ישיבה הדורה באיכותה", כהמשך למרכז התורה של רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו.

חזון ישיבת כרם ביבנה, כפי שמתאר הרב פרידמן, מבוסס על שאיפה לגדלות תורנית מקיפה, המחברת עיון עמוק בש"ס עם לימודי אמונה, תנ"ך, הלכה ודיינות, ומתוך חיבור מלא לארץ ישראל, לגאולה ולמציאות החיים. "הרב דרוקמן אמר כי אחד הדברים הגדולים שעשה בחייו הוא הקמת ישיבת כרם ביבנה והדגיש את הקשר המיוחד שלו אליה".

הרב מדגיש כי בישיבה קיימת ציפייה מכל תלמיד להיות תלמיד חכם, גם אם דרכו העתידית אינה בהכרח בעולם הרבנות, וכי התורה הנלמדת בה נועדה להאיר את החיים המעשיים ולא להישאר מנותקת מהם. הוא מתאר מסורת של לימוד בעיון לצד היקף, סיום מסכתות, טיפוח אחריות אישית וציבורית, ושילוב בין תורה שבכתב לתורה שבעל־פה, מתוך הבנה שרק היכרות רחבה עם התנ"ך מאפשרת הבנה עמוקה של דברי חז"ל. "החזון של הקמת הישיבה זה חזון של מרן הרב. יש ציפייה מכל בחור להיות תלמיד חכם מופלג. גם מי שמתכנן לצאת להתפרנס - תלמיד חכם הוא צריך להיות".

חזון זה מתבטא גם ביציאה של תלמידי הישיבה לשירות צבאי ולמילואים ובהקמת מסגרות חדשות כמו הישיבה בגבעת זאב שקמה בימים אלו. "בעקבות פנייה מהקהילה הדתית לאומית מגבעת זאב. הקהילה כמו כל קהילה זקוקה לאור של תורה, הרגשנו שזו משימה שכרם ביבנה צריכה לקחת על כתפיה, ראש בית המדרש יהיה הדיין הרב יצחק לוי, שכיהן בעבר כר"מ בישיבה וילמדו בה ראש הישיבה הרב גבריאל סרף ור"מים נוספים מכרם ביבנה".

הרב פרידמן הרחיב בסיפורים על דמויות מרכזיות שעיצבו את את עולמו האישי, ובהן הרב יצחק שלמה זילברמן, הרב אברהם שפירא, הרב שאול ישראלי, הרב קלמן בר והרב שלמה וולבה ועל הברכה המיוחדת שקיבל מהרב צבי יהודה קוק.

השיחה נגעה גם בסיפורו האישי של הרב פרידמן, בילדותו, בשנות לימודיו ובשירותו הצבאי. "לזכות להיות חלק מזה, זה דבר גדול מאוד", אמר על השירות הצבאי, "להגן על עם ישראל, להיות חלק ממצוות השם". הרב שיתף גם על זכיית בנו אלקנה בחידון התנ"ך העולמי. "אחד הדברים הכי גדולים שאדם יכול לזכות אליהם זה שהבנים שלו לומדים ממנו תורה".