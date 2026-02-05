שר המשפטים יריב לוין מגיב לטענות היועצת המשפטית לממשלה לפיהן הוא מעכב בכוונה מינוי שופטים ודוחה אותן על הסף.

"בתקופת כהונתי במשרד המשפטים מונה מספר עצום של כ-200 שופטים, תוך שביוזמתי נוספו תקנים רבים חדשים. זאת, לצד ביצוע מהלכים נוספים לייעול ההליך המשפטי ולהקלה על הציבור. טענותיה של עו"ד בהרב מיארה שקריות", אמר לוין.

הוא הוסיף "מזה תקופה ארוכה אני פועל על מנת להביא להסכמות שיאפשרו מינוי שופטים, כפי שנעשה בהצלחה מאז תחילת הכהונה. זאת, באופן שלא ייעשו מינויים במחטף, אלא בהסכמות רחבות. במקום להתעלות לגודל השעה, בוחרים חלק מחברי הוועדה לסרב לכל פשרה, ומטילים וטו על מינויים ראויים דוגמת ד"ר בקשי וד"ר ביטון, הן לבית המשפט העליון והן לערכאות אחרות.

אמשיך לעמוד על כך שמינויים ייעשו באופן מגוון וללא פסילת מועמדים ראויים בגלל הרקע השונה ממנו הם מגיעים", דברי לוין.

מוקדם יותר כתבה היועמ"שית גלי בהרב-מיארה תגובה לעתירה נגד אי-כינוס הוועדה לבחירת שופטים. "שר המשפטים פועל בניגוד לחוק ופוגע בציבור כאשר הוא מונע בחירת שופטים לבתי המשפט השלום והמחוזי במשך יותר משנה, למרות העומס החריג על מערכת המשפט בישראל".

לטענתה "על פי נתוני הנהלת בתי המשפט ומכתבים של שבעה נשיאי בתי משפט, הנפגעים הישירים משיתוק הוועדה לבחירת שופטים ומהמחסור המסיבי בשופטים הם ציבור המתדיינים, שכן השיתוק מוביל לעיכוב כבד בקביעת דיונים, לדחיית הליכים, להאטה ניכרת במתן החלטות, ולהצטברות של אלפי תיקים 'הממתינים על המדף'".